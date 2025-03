La fuerte autocrítica que hizo Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, tras el empate con Bolivia en El Alto

"Bolivia dominó el partido más que nosotros y generó situaciones de gol. No voy a elogiar al rival como recurso para darle otra dimensión a la actuación. No digo que jugamos con un rival bueno , sino que el rival jugó bien, mejor que nosotros y generó más situaciones de gol. Pudimos haber creado las mismas situaciones de gol que ellos si hubiéramos finalizado jugadas donde teníamos superioridad numérica, opción de remate o facilidad para encontrar un hombre libre", expresó Bielsa en conferencia de prensa.

"En el primer tiempo sentí que podíamos ganar, luego se desequilibró el partido pero sentí al final del segundo tiempo que podíamos ganar. No se puede comentar una sensación de posible triunfo pensando nada más que en los goles que pudimos haber convertido porque eso estuvo alternado con muchos goles errados por ellos", agregó.

"En la parte física dependemos más de los metros recorridos e intensidad que Bolivia, que juega todo a suerte y verdad: ellos defendían con pocos y atacaban con muchos. Nosotros teníamos que defender con muchos y no desaprovechar la superioridad numérica que teníamos en ataque. Pasaban jugadores que les costaba volver, tuvimos ambición de ganar el partido, cuando pudimos atacar éramos más que ellos pero cuando tuvimos que defender a la vuelta de esos ataques, sus volantes, que no habían bajado a marcar, estaban atrás de los nuestros y ahí nos costaba evitar el peligro", explicó el DT rosarino.

"Voy a decir algo que me prometí no decir: Bolivia es un equipo que tiene gran predominio de jugadores zurdos, gran predominio de jóvenes, gran predominio de creativos y una idea para jugar al fútbol que sinceramente merece ser reconocida. Si terminan entre los tres últimos, esto que digo va a perder valor, porque las conclusiones serán que es más de lo mismo, pero miré mucho al equipo, lo que produjeron en el Sudamericano, cómo están mechando jugadores jóvenes con jugadores de experiencia, como los jóvenes ganan en personalidad. Todo lo que veo de Bolivia me hace pensar que es mucho más que la ventaja de jugar a 4.100 metros, que sí es una ventaja", elogió.

"Desde mi punto de vista para Bolivia no es determinante para su nivel la altura. Mi fantasía es que jugarían igual en el llano, están armando el equipo actual y el de la Eliminatoria e invita al optimismo", agregó.

"Me llamó la atención más (Miguel) Terceros, es un jugador que hizo un proceso, el partido que hizo hoy es propio de un jugador que desnivela", expresó Bielsa, que se mostró muy elogioso con los bolivianos.

Consultado sobre la integración del equipo que paró ante Bolivia, respondió: "Imaginaba que iban a jugar los habituales con Argentina y los que están por detrás de los habituales lo iban a hacer contra Bolivia. Pero no hay diferencias: Olivera y Cáceres son de nivel similar. Giménez y Araujo son de nivel similar. Nández y Varela lo mismo. Piquerez y Olivera son similares. Bentancur, Ugarte, Valverde, De La cruz y De Arrascaeta también. Con Darwin y los 9 que están llegando, hay bastante similitud".

"Trabajamos mucho tratando de tener una idea de cómo jugar el partido. De los que jugaron con Argentina pensé que no sería mala idea que iniciaran cinco y terminaran cinco y de los no habituales también. No me saló tan bien como yo esperaba", admitió.

En segundo lugar, Bielsa abrió otro frente para su autocrítica y se refirió a un análisis global de su ciclo como entrenador de Uruguay.

"El primer segmento de la Eliminatoria fue mejor. El segundo no está siendo igual. Por supuesto que hay evaluaciones que no son sencillas de hacer. Ecuador tiene una realidad deportiva muy buena, Colombia la venía teniendo, Argentina ni hablar, Brasil sale de su bache. Acá es muy difícil ganar, que se yo. Lo último que quisiera es dar excusas, pero quédese como respuesta, que resume todo lo que pienso, le digo que tengo a mi disposición una estructura como la que me provee el director deportivo (Jorge Giordano) canalizando los recursos disponibles, un grupo de jugadores, una logística y todo ese conglomerado, aparte de tanto tiempo que ya llevo trabajando, con la ayuda del fútbol local que cede sus jugadores, todo eso ameritaba una realidad mejor que la que indica la tabla hoy", expresó Bielsa.

"No estoy buscando justificaciones sino admitiendo la realidad", acotó.

"¿A quién no le está costando? A Ecuador le cuesta y no le cuesta, a Colombia le cuesta y no le cuesta, a Brasil también, a Argentina tal vez es al que menos le cuesta. Uruguay debería estar más cerca de los que no les cuesta. Después de la Copa América, mire cómo pierde Colombia, en qué minutos los pierde. Analizar solo con datos estadísticos a veces lleva a engaños", concluyó.