El uno por uno de Uruguay contra Bolivia: actuación memorable de Sergio Rochet y Sebastián Cáceres perfecto en defensa

Ahí fue buena figura Sebastián Cáceres desactivando peligro en los ataques más prometedores de Bolivia y también hizo un muy aceptable primer tiempo Guillermo Varela.

Además, Sergio Rochet respondió en gran forma cuando fue exigido.

Por bandas, Maxi Araújo lució mucho más activo que Cristian Olivera y en ataque, el aporte de Federico Viñas y Rodrigo Aguirre fue muy escaso, lo que dejó a las buenas intenciones que propuso el equipo, con escasas posibilidades de concreción.

En el complemento, Bolivia fue mucho más y arrinconó a Uruguay que solo atinó a defenderse.

Rochet se erigió en una figura enorme y la dupla de zagueros, Giménez-Cáceres, lo complementó con una defensa notable del área.

Este fue el uno por uno del primer tiempo de Uruguay.

Sergio Rochet 8: Impresionante figura. Arrancó consumiendo varios segundos para reponer el juego. Enorme atajada a los 23' ante intento lejano de Ramiro Vaca. A los 45' se quedó con un intento de Robson, menos peligroso. A los 54' sacó un peligroso tiro libre de Vaca, desde el borde del área. A los 59' se quedó con un remate de Roberto Fernández. El palo lo ayudó en el remate boliviano más mortífero. A los 85' atajó otro difícil, abajo contra el palo. En tiempo agregado aportó dos nuevos tapadones. Estelar.

Uruguay's goalkeeper #01 Sergio Rochet points during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El Alto stadium in El Alto, Bolivia, on March 25, 2025. AIZAR RALDES / AFP Sergio Rochet de Uruguay ante Bolivia por Eliminatorias FOTO: AFP

Guillermo Varela 6: Buena salida del fondo. Imponente pase a Viñas a los 18'. Firme en defensa y decidido siempre a salir en velocidad arriba. En el segundo tiempo hizo una impecable tarea defensiva aunque no le dio más para pasar al ataque. Muy bien.

AMDEP3986. EL ALTO (BOLIVIA), 25/03/2025.- Diego Roman (i) de Bolivia disputa un balón con Guillermo Varela de Uruguay este martes, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre las selecciones de Bolivia y Uruguay en el e Diego Román de Bolivia disputa un balón con Guillermo Varela de Uruguay por Eliminatorias FOTO: EFE

José María Giménez 6: Ordenó la salida, pasó bien en largo y se mostró firme en defensa. Cubrió con fortaleza varias pelotas. A los 45' salió a marcar en campo contrario, voló para que le cobraran falta en un cuerpo a cuerpo y el juez no sancionó nada. Tuvo que volver como una locomotora en retroceso. Fue el único que recibió oxígeno cuando entró la sanidad al campo de juego. En el segundo tiempo hizo un partido defensivo impecable en la defensa del área. Patrón.

Uruguay's defender #02 José María Giménez (L) and Bolivia's forward #09 Victor Abrego fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El Alto stadium in El Alto, Bo José María Giménez de Uruguay ante Víctor Abrego de Bolivia por Eliminatorias FOTO: AFP

Sebastián Cáceres 7: Atento para cerrar un pase profundo a los 8'. Gran barrida a los 19' para desarticular peligro. Lo volvió a hacer a los 31' pero dentro del aérea. El segundo tiempo que hizo fue brillante, ganando duelos, a veces a base de fuerza, otros con su técnica de marca exquisita. Impasable y solidario. Tiempista de novela.

Uruguay's defender #03 Sebastián Cáceres and Bolivia's defender #04 Luis Haquin jump to head the ball past Uruguay's forward #21 Federico Vinas during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Muni Sebastián Cáceres de Uruguay ante Luis Haquin de Bolivia por Eliminatorias FOTO: AFP

Mathías Olivera 4: Le tocó bailar con la más fea: Miguel Terceros, el más desnivelante de Bolivia. Enfocado en defender no pasó al ataque. Quedó mal parado a los 36' dejando una estancia a sus espaldas. Flojo.

Cristian Olivera 3: A los 9' conectó de zurda un centro cerrado, pero remató afuera. No aportó nada con pelota y Bolivia atacó poco por su sector por lo que no tuvo que hacer mucho trabajo de ayuda a Varela. En los minutos finales tuvo un par de apariciones por banda. Primero, notablemente asistido por Bentancur, pasó mal. Después se la dio redondita a Ugarte que llegó sin aire a definir. Salió al cabo del primer tiempo. Mal.

Manuel Ugarte 6: Siempre bien parado, cortó varias pelotas y le dio siempre firmeza al equipo. Pasó muy mal una pelota fácil a los 41' y metió un patadón de amarilla. A los 61' se descolgó al ataque bien apoyado por Piquerez y sacó un peligroso remate que fue la situación más clara de gol para Uruguay. Fue el que más aire conservó para el final para marcar, recuperar y pasar. León.

Rodrigo Bentancur 6: Gran despliegue por todo el campo. Intentó jugar siempre. Buscó recuperar por todos los medios. No se animó a patear al llegar al borde del área a los 13' tras buena acción de Viñas. Perdió de arriba en un córner donde Cuellar cabeceó apenas afuera. Terminó absolutamente fundido, pegando un pique brutal tras el desperdicio colectivo de una chance de gol muy clara. Líder.

Maximiliano Araújo 6: Gran dinámica y recorrido de banda. Ayudó mucho a Olivera, sacó varias veces la pelota del fondo limpiando rivales y corrió todas las veces que lo pusieron a correr en ataque. Le costó más en el complemento, pero bajó a dar una mano siempre. Bien.

Bolivia's midfielder #15 Gabriel Villamil and Uruguay's midfielder #20 Maximiliano Araujo fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El Alto stadium in El Alto Maximiliano Araújo de Uruguay ante Gabriel Villamil de Bolivia por Eliminatorias FOTO: AFP

Federico Viñas 4: Arrancó bien pero se fue quedando. Buena maniobra en el área a los 13' para pasar atrás. Se perdió un gol increíble a los 18' tras pase largo de Varela, por perfilarse para definir de zurda. Salió tras el primer tiempo. No aprovechó.

Rodrigo Aguirre 4: Trabajó un montón por recuperar y asociarse, pero no estuvo fino. Una mala descarga a los 20' dejó regalado al equipo y Terceros logró sacar un córner, bien bloqueado por Ugarte. Sustituido al cabo del primer período. En el debe.

Federico Valverde 4: Se ahogó la primera vez que pasó al ataque y le costó retroceder, aunque ganó un saque de banda. No se sintió nunca cómodo. Ahogado.

Facundo Pellistri 4: Forzó un córner en su primera subida por derecha. A los 67' perdió una pelota increíble cuando varios compañeros pasaban al ataque y dejó al equipo totalmente expuesto. Bolivia metió dos tiros impresionantes: uno al palo (era un golazo) y otro al borde del área, que pasó lamiendo el vertical derecho. No tuvo claridad para definir. Irresoluto.

Darwin Núñez 5: Picó solo contra cuatro defensores en su primera pelota. Colaboró para despejar peligro en un córner. A los 74' probó de afuera del área, alto y afuera. No estuvo fino para definir. Ganas.

Joaquín Piquerez 5: Entró a los 54' por Olivera. Se limitó a defender y a pasar la pelota priorizando la seguridad sobre el riesgo. Marcó muy bien y se animó una vez a pegarle de afuera, pero se le fue alta. Retorno.

Nahitan Nández 5: Entró a los 60' por Varela. Cuando le ganaron la espalda hizo un claro gesto dando a entender que se sintió limitado para retroceder y cortar el pase. Le costó.