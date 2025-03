Las conclusiones de Flavio Perchman tras el empate de Nacional ante Liverpool, la oportunidad que perdió en la tabla y el futuro de Martín Lasarte

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman FOTO: LEONARDO CARREÑO

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, habló después del partido que su equipo empató ante Liverpool por la octava fecha del Torneo Apertura.

El encuentro se jugó en Belvedere y los tricolores dejaron pasar la ocasión de descontar puntos en la tabla de posiciones, en la que se encuentran cuartos a cinco puntos del líder.

Perchman se refirió al planteo que realizó Lasarte en el partido ante Liverpool: “Los cambios fueron casi todos bien hechos. No hay mucho para decir. No tuvimos un ritmo muy alto de partido. Ninguno de los dos equipos lo tuvo. No sé si por el horario, pero fue un ritmo más bien bajo”.

Consultado si le preocupa no ganar, respondió: “Preocupa no ganar. Es un cuadro grande y tiene que ganar. Este partido en Liverpool es de los más difíciles. Hoy no fuimos menos, tampoco mucho más”.

El vicepresidente dijo que Nacional sigue en carrera por el título e hizo referencia a algunas de sus expresiones en la semana, previo a este encuentro. “Tengo la misma sensación, que si perdíamos estábamos fuera del campeonato, si ganábamos íbamos a ser campeones y que si empatábamos manteníamos todo como está”. Finalmente, consultado sobre si está en duda la continuidad de Lasarte, dijo escuetamente: “No sé, no nos hemos planteado eso”. Sobre los rumores instalados de una salida de Lasarte del club, expresó: “Rumores son rumores y lo dejo en cada uno. Mientras esté Lasarte lo vamos a apoyar con todo. El día que no esté, no estará. Ahora es nuestro técnico y es el que estamos apoyando. Ahora vamos a pensar en Juventud. Y el día que se tomen decisiones va a estar por el lado del presidente (Ricardo Vairo). Creo que si hoy hubiéramos perdido era un momento complicado. No digo que este (empate) sea espectacular pero mantenemos la diferencia que trajimos a Belvedere”. Nacional volverá a jugar el domingo a la hora 15.30 en el Gran Parque Central frente a Juventud de Las Piedras por la novena fecha del Torneo Apertura.