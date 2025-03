¿Julio Ribas aceptaría dirigir a Nacional? El entrenador que fue campeón con Peñarol, dio una sorpresiva respuestas en momentos en que Martín Lasarte es cuestionado

Y agregó: "Cuántos jugadores..., Aguirregaray que fue figura en Peñarol jugó en Nacional, Lucho Romero que fue figura de Peñarol jugó en Nacional, Venancio Ramos, el Pato Aguilera. No existe eso como para contestar estoy identificado".

"No soy Tito Goncálvez, ni Spencer...", dijo Julio Ribas

Ribas señaló que "en la historia de Peñarol soy alguien que salió campeón una vez, (pero) no soy ni el Tito Goncálvez, ni Spencer, ni Bengoechea, ni Morena, o sea que no viene por ese lado. Del lado que viene es el que he dicho siempre, por mi forma de ser, no digo que tengo la que hay que hacer, estoy acostumbrado a ir a lugares que me quieran, no importa la categoría que tenga ese lugar; es la Liga Universitaria, la C, la D...".

Por último, el entrenador indicó: "Está comprobado en mi carrera, por algo me fui a Gibraltar, todo el mundo después de cuatro años sin ganar me decía, no vas a ganar un partido más en tu vida. Y fui porque me querían, creían en mi, me daban todas las cosas para trabajar. Como en Sudamérica, Bella vista, Peñarol, Liverpool, cuando creen en vos es donde tenes que ir".

En su época de futbolista Ribas jugó en Nacional entre 1977 y 1979. Como entrenador comenzó en Sud América y luego continuó en Nacional de Paraguay, Bella Vista, Peñarol, Liverpool, Venezia de Italia, Juventud de Las Piedras, Selección de Omán, Fénix, Deportivo Maldonado, Cartagena de España, Lincoln de Gibraltar y selección de ese territorio.