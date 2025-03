Martín Lasarte: el cambio frustrado de Calione, sus sensaciones tras el empate con Liverpool y su futuro en Nacional

Sobre Liverpool, apuntó: “Es un buen equipo. No pudimos ganar. Hicimos lo posible para ello. No teníamos más jugadores de características ofensivas para ubicar en la segunda parte”.

“Ellos habían puesto a dos delanteros e íbamos a poner a tres defensores sobre todo porque Paolo tiene un buen juego aéreo”.

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Martín Lasarte y Esteban Conde.jpeg Esteban Conde y Martín Lasarte FOTO: LEONARDO CARREÑO

Consultado acerca de si le quedó un sabor amargo en este partido ante Liverpool por no aguantar el resultado, dijo: “Todavía no pensé eso. Es una realidad. El fútbol tampoco te regala tanto. Hay partidos que no se presentan tan favorables para ganarlo con tanta diferencia. Este era uno de ellos. Es cierto que fuimos ganando dos veces, sobre todo la segunda, porque hicimos el gol y tuvimos alguna más que no pudimos meter”.

Finalmente, consultado sobre su continuidad al frente del plantel tricolor, dijo: “Eso no depende de mí”.