El uruguayo ex Nacional en el top 5 de los fichajes más destacados del Brasileirao 2025 junto a Vitor Roque y Neymar; mirá cuántos millones pagaron

El jugador de 20 años, conocido en Brasil por su rapidez y habilidad para marcar goles, se destacó en el Cruzeiro y el Athletico Paranaense antes de ser contratado en 2023 por el Barcelona, donde no rindió como se esperaba y lo cedió al Betis.

2 Neymar (Santos)

Neymar, el mayor talento brasileño de su generación, ha vuelto al equipo donde empezó su carrera, el Santos, aunque ha fichado por un periodo inicial de tan solo seis meses, menos de la mitad de la liga.

Santos' forward Neymar #10 gestures during the Campeonato Paulista football match between Santos and Botafogo de Ribeirao Preto at the Urbano Caldeira Stadium in Santos, Sao Paulo state, Brazil on February 5, 2025. NELSON ALMEIDA / AFP

Neymar en su regreso a Santos

Foto: AFP