Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / BÁSQUETBOL

El gran reconocimiento que recibió Ricardo Vairo, presidente de Nacional, y por el que ya fue felicitado en distintos ámbitos

El titular tricolor afronta un nuevo desafío fuera de su club y volviendo a sus raíces

20 de febrero 2026 - 13:49hs
Ricardo Vairo

Ricardo Vairo

Foto: Leonardo Carreño

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, fue nombrado este viernes como flamante titular de FIBA Américas en una decisión que tomó de sorpresa a varios, incluso aquellos que están en el mundo del básquetbol.

Si bien Vairo se hizo cargo de los tricolores en diciembre de 2024 cuando ganó las elecciones acompañado de su vicepresidente, Flavio Perchman, tiene una historia importante en el deporte de la pelota anaranjada.

De Welcome a FIBA Americas

Previo a llegar a su amado Nacional, Ricardo Vairo tuvo toda una trayectoria en el básquetbol.

El actual titular tricolor fue presidente de Welcome, y luego también presidió a la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), además de pertenecer de forma directriz al básquetbol sudamericano.

Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Diego Aguirre golpeó la mesa: no llega Nicolás Vallejo a Peñarol y ya va por un nombre que quería desde el año pasado, a cinco días del cierre del período de pases

El ministro de Turismo, Eduardo Sanguinetti 
PEÑAROL

El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol que logró el apoyo de un ministro de Luis Lacalle Pou

Este viernes, luego de ser nombrado como presidente de FIBA Americas, la propia FUBB lo felicitó en sus redes.

"La Federación Uruguaya de Basketball felicita a Ricardo Vairo tras convertirse en nuevo presidente de @FIBA Américas. Le deseamos el mayor éxito en este nuevo desafío", escribieron desde el organismo celeste.

Aquí se puede ver el posteo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fubbuy/status/2024884973757428020?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Ricardo Vairo Nacional fubb FIBA Américas

Seguí leyendo

Las más leídas

¿Quién tiene razón, AUF o Tenfield? Los argumentos detrás de la batalla en Defensa de la Competencia por los derechos de televisión del fútbol uruguayo
DERECHOS DE TV

¿Quién tiene razón, AUF o Tenfield? Los argumentos detrás de la batalla en Defensa de la Competencia por los derechos de televisión del fútbol uruguayo

Pablo Lago
COPA LIBERTADORES

Juventud 0-0 Guaraní por segunda ronda de Copa Libertadores: en un partido con un tiempo para cada lado, al pedrense le quedó la serie abierta para la revancha

Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Diego Aguirre golpeó la mesa: no llega Nicolás Vallejo a Peñarol y ya va por un nombre que quería desde el año pasado, a cinco días del cierre del período de pases

Hinchada de Malvín
LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: se definieron los seis clasificados a la Liguilla, mirá resultados y posiciones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos