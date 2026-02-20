El gran reconocimiento que recibió Ricardo Vairo, presidente de Nacional, y por el que ya fue felicitado en distintos ámbitos

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo , fue nombrado este viernes como flamante titular de FIBA Américas en una decisión que tomó de sorpresa a varios, incluso aquellos que están en el mundo del básquetbol.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Si bien Vairo se hizo cargo de los tricolores en diciembre de 2024 cuando ganó las elecciones acompañado de su vicepresidente, Flavio Perchman, tiene una historia importante en el deporte de la pelota anaranjada.

Previo a llegar a su amado Nacional, Ricardo Vairo tuvo toda una trayectoria en el básquetbol.

El actual titular tricolor fue presidente de Welcome, y luego también presidió a la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), además de pertenecer de forma directriz al básquetbol sudamericano.

PEÑAROL El candidato a presidente en las elecciones de Peñarol que logró el apoyo de un ministro de Luis Lacalle Pou

PEÑAROL Diego Aguirre golpeó la mesa: no llega Nicolás Vallejo a Peñarol y ya va por un nombre que quería desde el año pasado, a cinco días del cierre del período de pases

Este viernes, luego de ser nombrado como presidente de FIBA Americas, la propia FUBB lo felicitó en sus redes.

"La Federación Uruguaya de Basketball felicita a Ricardo Vairo tras convertirse en nuevo presidente de @FIBA Américas. Le deseamos el mayor éxito en este nuevo desafío", escribieron desde el organismo celeste.

Aquí se puede ver el posteo: