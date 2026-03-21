La selección Argentina confirmó su rival para el segundo amistoso camino al Mundial 2026, además de Mauritania

La selección Argentina confirmó su segunda rival para este fecha FIFA , luego de la suspensión de la Finalissima ante España tras no haber acordado una sede, y enfrentará el 27 de marzo a Mauritania y el 31 del mismo mes a Zambia , ambos encuentros en La Bombonera.

Ambos partidos contra los conjuntos africanos se llevará a cabo a las 20:15 en el estadio de Boca Juniors. Ni Mauritania, 115° en el ranking FIFA, ni Zambia, 91°, representan una prueba de carácter para el equipo de Lionel Scaloni como sí lo hubiese sido España , pero le servirá al técnico como prueba para ensayar, ajustar y encontrar el equipo ideal a menos de tres meses para el Mundial 2026.

Desde el sitio oficial de la AFA le agradecieron a Guatemala la predisposición para convertirse en el segundo rival, luego de que el partido no se haya podido llevar a cabo debido a que los centroamericanos van a enfrentarse a Argelia en Génova y la FIFA no permite por reglamento jugar en otro continente en la misma ventana.

#FechaFIFA La Selección Argentina afrontará su segundo compromiso amistoso de la Fecha FIFA ante Zambia, el próximo martes 31 de marzo desde las 20.15, en La Bombonera. https://t.co/5ZJrH1WWAz pic.twitter.com/2HfzNi7dla

La selección de Mauritania está debajo de otras 28 selecciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en ese listado, que tiene a Marruecos (8°) como el mejor ubicado del continente a nivel mundial.

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En las Eliminatorias para el Mundial 2026 de África quedó en la quinta colocación del Grupo B que compartió con Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur con un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas, por lo que no pudo avanzar siquiera a pelear por mini torneo que repartió un boleto al Repechaje.

Messi Lionel Messi con la selección Argentina Selección Argentina

No logró clasificar a la última edición de la Copa Africana de Naciones ya que no pudo superar el clasificatorio previo luego de quedar en la tercera colocación del Grupo C que lideró Camerún y tuvo a Botswana como el segundo clasificado. Al mismo tiempo, quedó afuera de la fase final de la Copa Árabe de la FIFA 2025 luego de caer ante Kuwait en los playoffs.

La FIFA abrirá una nueva ventana de amistosos entre el 1 y el 9 de junio, en vísperas del Mundial, pero para ese entonces los equipos ya deberán haber presentado la lista con los 26 futbolistas que representarán a su país en la Copa el Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

En este contexto, los duelos de la última semana de marzo en el país serán los últimos que tendrá Lionel Scaloni para hacer las pruebas antes de confirmar la nómina que viajará a la Copa del Mundo.

La Albiceleste debutará el martes 16 de junio contra Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium. Luego viajará al Dallas Stadium para sus siguientes dos duelos: contra Austria el lunes 22 de junio (desde las 14hs) y ante Jordania el sábado 27 (a partir de las 23).