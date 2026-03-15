La UEFA canceló la Finalissima entre Argentina vs España; mirá los rivales que busca el equipo de Lionel Messi para no quedarse sin jugar en la fecha FIFA de marzo

Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, no disputarán la Finalissima

La UEFA anunció este domingo en la mañana uruguaya la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España debido a la imposibilidad de encontrar una sede alternativa a Doha, donde estaba previsto disputarse el 27 de marzo y quedó en suspenso por la guerra en Medio Oriente.

"Con una firme determinación de salvar este importante encuentro, y pese a las comprensibles dificultades de reubicar un partido de tal importancia con un plazo extremadamente reducido, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero finalmente cada una de ellas resultó inaceptable para la Asociación del Fútbol Argentino", señaló la UEFA en su comunicado.

La primera opción fue jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, la casa de Real Madrid. El segundo plan fue jugar en la misma sede el 27 de partido como ida y la vuelta “durante una ventana internacional previa a la UEFA EURO y la Copa América 2028 , ofreciendo nuevamente una división equitativa de las ventas de entradas para el partido en Madrid (50:50)”. La tercera opción, que también fue desestimada, fue jugar en una ciudad neutral .

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dejó en claro que no quería jugar en el Bernabéu y propuso hacerlo en el Monumental de Núñez.

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La fecha FIFA de marzo y los posibles rivales nuevos de Argentina

No se puede perder de vista la importancia de esta doble fecha FIFA de marzo y de los dos partidos que pueden disputarse en esta ventana preparatoria.

Además de la Finalíssima, Argentina iba a enfrentar a Qatar cuatro días después de la Finalissima también en Doha, y España tenía planificado enfrentar a Egipto en la misma ciudad qatarí.

Estos encuentros son los últimos antes de iniciar el proceso oficial del Mundial 2026. Si bien la FIFA tiene una ventana más para jugar dos amistosos antes de la Copa del Mundo, esos encuentros preparatorios deben realizarse entre el 1° y el 9 de junio, apenas un puñado de horas antes del inicio formal del torneo más importante a nivel selecciones.

Lo cierto es que, por la suspensión de la Finalissima, Argentina no tiene partidos confirmados. En principio, cabe aclarar que el segundo compromiso de la fecha FIFA de marzo ante Qatar se puede jugar en otra sede.

Por cuestiones organizativas, Honduras o Gambia corren con mucha ventaja de ser los próximos rivales de Argentina -sustituyendo de urgencia a España por la suspensión de la Finalissima-, debido a que los demás países ya tiene partidos programados.

También aparecen Nigeria, Serbia y Costa Rica como posibles candidatos para ser rivales argentinos el próximo viernes 27 de marzo, día en que se iba a disputar la Finalissima.

Este fue el comunicado de la UEFA:

"Tras largas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras en Qatar, hoy se anuncia que, debido a la actual situación política en la región, la finalísima entre España, campeona de la UEFA EURO 2024, y Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América 2024, no podrá disputarse como estaba previsto en Qatar el 27 de marzo.

Para la UEFA y los organizadores supone una gran decepción que las circunstancias y el momento elegido hayan impedido a los equipos competir por este prestigioso premio en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia.

La UEFA desea expresar su profundo agradecimiento al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Qatar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido y su certeza de que la paz volverá pronto a la región.

La Finalísima se creó como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del más alto nivel del fútbol internacional. Argentina, la vigente campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley en Londres.

Con la firme determinación de salvar el importante partido, y a pesar de las comprensibles dificultades de reubicar un encuentro de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino.

La primera opción era disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con una distribución equitativa de aficionados en las gradas. Esto habría proporcionado un escenario de primer nivel, digno de un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó.

La segunda opción consistía en disputar la Finalísima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la UEFA EURO y la Copa América 2028, ofreciendo nuevamente una división equitativa de las ventas de entradas para el partido en Madrid (50:50). Esta opción también fue rechazada.

En última instancia, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido podría disputarse el 27 de marzo, tal como estaba previsto y anunciado el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada.

Argentina propuso jugar el partido después del Mundial, pero, dado que España no tenía fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y en contra del plan original acordado de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina manifestó su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, fecha que resultó inviable.

En consecuencia, y para pesar de la UEFA, esta edición de la Finalísima ha sido cancelada.

La UEFA desea expresar su sincero agradecimiento al Real Madrid CF, al comité organizador y a las autoridades de Qatar por su apoyo y cooperación en la organización de este partido. En el caso del Real Madrid, sus esfuerzos se realizaron con muy poca antelación. Asimismo, agradece a la Real Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas durante el proceso".