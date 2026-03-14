Crecen las chances de que no se dispute la Finalissima entre Argentina y España al no acordar la sede

A falta de 13 días para la Finalissima entre Argentina y España , estipulada para el 27 de marzo, si bien no está confirmado, a esta hora crecen las chances de que el partido se postergue y no se lleve a cabo debido a que la UEFA y la Conmebol , los dos entes organizadores, no hayan llegado a un acuerdo en cuanto a la sede.

Para contextualizar, la Finalissima se iba a disputar en el estadio Lusail de Qatar , recinto donde se disputó la final del último Mundial en 2022 , pero debido a los conflictos bélicos que atraviesa el país, esa opción quedó prácticamente descartada y la final se traslada a Europa.

Por contrato, la dos primeras ediciones de la Finalissima le corresponde organizarlas a la UEFA y las otras dos siguientes a Conmebol . La primera edición se llevó a cabo en 2022, cuando Argentina se impuso por 3-0 a Italia en Wembley.

No obstante, para este oportunidad UEFA optó por vender la final a Qatar aunque debido a la guerra que vive el país tuvo que renegociar y trasladar la final a Europa. Ante esta situación y el corto período de tiempo que hay hasta el 27 de marzo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso ante la UEFA el Santiago Bernabeu para no depender de otro país y que la sede se apruebe rápido para así evitar algún imprevisto que pueda surgir.

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La UEFA y la Conmebol no llegan a un acuerdo por la sede

Cabe destacar que las otras opciones que se barajaban era el estadio Da Luz del Benfica, en Portugal, y el estadio Olímpico de Roma de Italia. Por eso Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ofreció el Bernabéu para cerrar el tema y pactar la sede para la Finalissima.

Sin embargo la Conmebol, por supuesto que en conjunto con la AFA, no aceptó la propuesta, ya que la Asociación del Fútbol Argentino reniega a la posibilidad de que La Roja sea local cuando la Finalissima se disputa en país y estadio neutral.

1654185750723.webp Messi con la copa de la Finalissima AFP

Un detalle a tener en cuenta es que, en el contrato que estipula que las dos primeras ediciones de la Finalissima las comercializa UEFA, también está pactado que el estadio donde se dispute debe ser neutral. La AFA junto con la Conmebol entiende que la entidad que regula el fútbol europeo negoció directo con la RFEF y el Real Madrid sin consultar previamente.

Aunque sostienen a la cancha de Real Madrid como alternativa, aseguran que hasta último momento pelearán por encontrar una sede que permita disputar el partido entre España y Argentina. Además de tener rango de título oficial, este torneo es la última posibilidad concreta de ambas selecciones de disputar un partido contra un rival de fuste antes del Mundial 2026.

A esta hora, UEFA se mantiene en disputar el partido en el Santiago Bernabeu y no respetar lo acordado por contrato en sede neutral. Conmebol y AFA se plantaron en defender lo firmado y, aunque se pueden buscar algunas alternativas en Europa, cada vez parece más probable la postergación de la final.