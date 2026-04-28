Agustín Álvarez Wallace, campeón con Racing, en Quedó Picando: su llegada tras un duro arranque del 2026, su mensaje a Cavenaghi y su respuesta a si jugaría en Nacional

El jugador de Racing Agustín Álvarez Wallace , campeón con el cervecero del Torneo Apertura , pasó por los micrófonos de Quedó Picando , el nuevo programa deportivo del streaming de El Observador, donde recordó cómo fue su llegada al club tras un duro arranque del 2026, y le dejó un mensaje a Fernando Cavenaghi, director deportivo del equipo que fue clave en su llegada.

El mediocampista de 25 años aseguró que vive con una "alegría enorme" el título obtenido , y remarcó que "es un premio también al esfuerzo y a no bajar los brazos" . Para él, el "punto de quiebre" del torneo fue la victoria ante Peñarol: "Veníamos dos puntos atrás en el Campeón del Siglo, fuimos a jugar con el estadio lleno . Creo que ahí dimos un golpe arriba a la mesa".

Álvarez Wallace también rememoró los duros momentos que pasó antes de llegar a Racing. El volante comenzó el año en Montevideo City Torque , donde indicó que algunos directivos no tenían interés en que jugara , más allá de que el técnico Marcelo Méndez sí lo tenía.

En medio de esa incertidumbre salió a hablar en los medios, y allí aparecieron varios clubes del fútbol uruguayo interesados en su pase, entre ellos Racing. "Cuando hablé con Fernando Cavenaghi, optamos por ir a Racing. Resigné dinero, pero lo tomé como una inversión", explicó el futbolista, que llegó al club el 20 de febrero , con el torneo ya en marcha.

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"Lo tomé para demostrar que se puede cuando uno quiere salir de las piedras que se te van poniendo en el camino. Creo que fue más que nada un poco eso. También tengo un hijo de 8 años y también (pude) demostrarle a él que me vio mal que se puede salir, que con acompañamiento de mi familia, de mi esposa y demás, se puede salir. Y más que nada darle un mensaje a la gente, a los jugadores de fútbol, que por ahí de más chico van a pasar un montón de situaciones, pero que ningún entrenador, ningún club te va a decir hasta dónde vas a llegar", agregó el mediocampista.

Hoy Álvarez Wallace, cedido desde City Torque a la escuelita hasta fin de año, quiere quedarse en Racing para pelear la Liga AUF Uruguaya. Por eso, le dejó un mensaje a Cavenaghi: "Fernando, primero públicamente agradecerte por abrirme las puertas, y segundo, decirte que también yo y mi familia queremos quedarnos acá a pelear el Campeonato Uruguayo. Así que bueno, si llega algo de afuera, te pido que pelees un poquito para poder pelear el campeonato e irme con el trofeo mayor".

El joven volante también fue consultado sobre si jugaría en Nacional, a pesar de su pasado como futbolista de Peñarol, club en el que debutó. "Sin duda, es trabajo. Ninguno va a darme un plato de comida. Yo soy una persona muy humilde, de una familia muy humilde, donde la pasé mal. Yo no me meto en el bolsillo de nadie ni tampoco me interesa que la gente se meta. Lo tomo como un trabajo y sé que tengo una familia. Soy hincha de Peñarol, como todo el mundo lo sabe, pero también soy hincha de mis hijos", respondió.

Repasá la entrevista completa de Agustín Álvarez Wallace en Quedó Picando: