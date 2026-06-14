Georgios Donis, entrenador de Arabia Saudita, le pasó un mensaje a Uruguay en la previa al debut por el Mundial 2026: "Nuestra filosofía es ser audaces"

El entrenador de Arabia Saudita, el griego Georgios Donis, prometió que sus dirigidos no se limitarán a defenderse y permanecer pasivos en su debut en el Mundial 2026 contra Uruguay.

Por el contrario, anunció que hay confianza y el desafío de consagrarse a fondo para obtener un buen resultado.

"Nuestra filosofía es ser audaces, tener una identidad específica y salir a buscar lo que queremos lograr", dijo a periodistas el entrenador griego nacido en Alemania.

"No estamos aquí para preparar un equipo pasivo que se limite a esperar al rival para defender" , añadió en la conferencia de prensa previa al partido de la primera fecha del grupo H de este lunes en el Hard Rock Stadium de Miami . El partido se jugará a la hora 19.00 de Uruguay.

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España y la selección de Cabo Verde completan el grupo H. "Siento que nuestro grupo es uno de los más difíciles de este Mundial", expresó.

El encuentro también supondrá el estreno en partido oficial de Donis como seleccionador saudí, un puesto que asumió a finales del pasado abril tras la destitución de Hervé Renard.

El despido de Renard, quien dirigió a la selección durante las Eliminatorias y ya estuvo a cargo del banquillo durante el Mundial 2022, en el que Arabia Saudí derrotó 2-1 a Argentina, dejó a su sucesor sin apenas tiempo de preparación para el torneo de selecciones.

"Para ser sincero, he entrenado al equipo durante 12 sesiones en total", indicó Donis, quien dio la lista de convocados al Mundial antes de haberse sentado en el banquillo saudí.

"Los días no fueron suficientes. Todo pasó muy rápido desde que llegamos y nos hicimos cargo. Yo ya conocía a los jugadores, pero conocer a los jugadores como rivales es una cosa y entrenarlos es otra", agregó.

Y sentenció que el objetivo es "construir un equipo que traiga éxitos", pase lo que pase durante el Mundial.