Mundial 2026: problemas con avión de FIFA que trasladará a la selección uruguaya de Cancún a Miami genera retraso en el viaje y molestias en la delegación de la AUF

La selección uruguaya que participa en el Mundial 2026 sufrió el primer problema con la organización de FIFA en el traslado que debía realizar este domingo de tarde desde el aeropuerto de Cancún al de Miami , para instalarse en la ciudad estadounidense para jugar este lunes a la hora 19 de Uruguay frente a Arabia Saudita en el estreno del Grupo H.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según pudo confirmar Referí, el avión que puso FIFA para trasladar a la delegación desde México a EEUU no puede aterrizar en Miami, por tanto la selección viajará en otro.

Esto genera un retraso de casi dos horas, de acuerdo a la planificación que tenía la selección que dirige Marcelo Bielsa .

Estiman volar a Miami a la hora 17.30 de Uruguay (15.30 de México, y 16.30 de Miami) y tendrá una hora y 45 minutos de vuelo.

El susto de la selección argentina en pleno asado grupal en la noche de Kansas, cuando llegó una tornado con una tremenda tormenta; mirá el video

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa busca repetir la fórmula del éxito ya que tiene un gran recuerdo del Hard Rock Stadium, cuando enfrente a Arabia Saudita en el Mundial 2026

El de este domingo es el primer traslado que FIFA le pone a la selección uruguaya.

A raíz de esta situación queda en suspenso la conferencia de prensa que iba a brindar el entrenador Marcelo Bielsa y el capitán José María Giménez, el día previo al partido, en el estadio a la hora 18.30.

Esta situación generó molestias en la delegación uruguaya porque les trastoca el plan que tenían para el día de hoy, con una espera larga.

La selección entrenó esta mañana en Playa del Carmen, donde Uruguay tiene su concentración en el Mundial 2026.

Los celestes tienen el equipo confirmado con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, la selección que dirigía Óscar Washington Tabárez también sufrió una situación similar por un atraso en un vuelo interno organizado por FIFA.

Diego Forlán se quejó en X por lo que sucedió con Uruguay: