Evaristo González reveló su preocupación por el balance que presentó Ignacio Ruglio en Peñarol y las deudas de más de US$ 9 millones que dejará a la nueva directiva

El consejo directivo del martes en Peñarol terminó con la aprobación, por unanimidad, del balance del ejercicio de 2025. Sin embargo, los números presentaron muchas objeciones de parte de algunos consejeros y en tal sentido, Evaristo González conversó con Referí.

Terminado el consejo, el presidente Ignacio Ruglio divulgó a través de un círculo de periodistas cercanos y vía mensaje de WhatsApp , algunos números con los que hizo una lectura propia del balance .

Dijo que el ejercicio le dio un superávit de US$ 1.200.000. También informó que el Campeón del Siglo arrojó pérdidas por US$ 1.800.000.

También dijo que desde que es presidente (2021 a la fecha, en diciembre habrá elecciones), Peñarol aumentó el valor de sus infraestructuras en US$ 6.700.000, que el club tuvo una ganancia acumulada de US$ 12.600.000, que las pérdidas fueron de US$ 4.600.000 y que el resultado final consolidado fue de US$ 8.000.000.

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Ruglio también informó que la deuda financiera se redujo de más de US$ 7.000.000 a menos de US$ 500.000 al cierre de 2025. "Solo restan algunas cuotas correspondientes a la deuda con la FEC (familia Damiani)", divulgó con un claro mensaje político que es una nueva señal a su posible presentación a las elecciones, decisión que viene dilatando desde enero.

Respecto a los intereses financieros, en 2020 Peñarol pagaba más de US$ 1.000.000 anuales, mientras que en 2025 "esa cifra bajó a US$ 200.000".

Ruglio informó que los balances fueron auditados por UHY Gubba & Asociados, la consultora que elaboró el informe con el que varios clubes presentaron una denuncia penal, en setiembre de 2024, contra la Asociación Uruguaya de Fútbol siendo la misma archivada el 12 de noviembre de 2025.

"Aprobamos el balance, la memoria la presentó al otro día"

Evaristo González, dirigente de la oposición, cuestionó en primer lugar que al consejo directivo se le presentó el balance pero no la memoria. "Son cosas que se presentan siempre juntas, pero Ruglio mandó la memoria al otro día. Además le dijo a los periodistas que el balance fue aprobado, pero el órgano soberano para aprobar balance y memoria es la Asamblea Representativa".

Consultado por qué aprobó el balance, dijo que eso es algo que se hace tradicionalmente en Peñarol, desde mucho tiempo a esta parte, pero que no significa validar todo lo que dice o poner sus reparos. "Los números que presentó Ruglio tienen una cantidad de incorrecciones".

"No se entiende por qué Ruglio separa el balance del Campeón del Siglo porque el estadio es de Peñarol. Es más, cuando dice que Peñarol paga US$ 200 mil de intereses financieros, Peñarol le está pagando al Banco República US$ 1.155.000 de intereses financieros, solo por el estadio", informó Evaristo.

Peñarol ya amortizó US$ 1.500.000 de intereses por el préstamo del Banco República, y "eso no es una pérdida", dijo el dirigente.

Evaristo puntualizó que lo que Ruglio informó como US$ 1.200.000 de superávit del balance, US$ 930 mil corresponde a una diferencia del tipo de cambio. "En 2024 el dólar estaba a $ 43 y en 2025 a $ 39 y eso fue lo que le permitió al club llegar a ese monto".

"Ruglio puso como ingresos la inversión que Peñarol hizo en la compra de fichas por US$ 5 millones, pero son infinitas las posibilidades de lo que puede ocurrir con un jugador que se compra: se puede revender sí, pero se puede lesionar, y basta ver lo que pasó con Leo Fernández, o puede no rendir y es cedido o se puede ir cuando se le termine el contrato", opinó.

"También es curioso que ponga como un éxito de la gestión que Peñarol incrementó sus ingresos por concepto de venta de derechos de televisión cuando Ruglio votó en contra y siempre estuvo en contra de incrementar los ingresos", agregó.

La nueva directiva deberá asumir deudas por US$ 9,1 millones

La gran preocupación que manifestó Evaristo con la actual gestión de Ruglio está en todas las deudas que le quedará a la directiva que asuma tras las elecciones de diciembre para el período 2027-2030.

Peñarol compró la ficha de Matías Arezo, a Gremio, en junio de este año, negociando pagarla en tres cuotas: la primera en enero de 2027, la segunda en enero de 2028 y la tercera en enero de 2029.

El monto fijado fue de US$ 3,3 millones. Del cargo de US$ 400 mil del préstamo, Peñarol ya pagó US$ 200 mil.

Por la compra de Roberto "Indio" Fernández, Peñarol deberá pagar el año próximo US$ 1,3 millones.

"Peñarol debía pagar este viernes US$ 1.450.000 por la tercera cuota del pase de Leonardo Fernández a Toluca, y la cuarta cuota en diciembre. Sin embargo, Ruglio ya acordó con Toluca que esas dos cuotas las pagará el año próximo. La sencilla razón es porque Peñarol no tiene dinero. Para julio del año próximo estaba fijada la última cuota en US$ 1 millón. Además, se le debe la comisión al intermediario que fue Jorge Chijane, por un monto de US$ 600 mil. Se ha manipulado la deuda", expresó González.

"Peñarol aumentó la cuota de los socios para poder pagar el pase de Leo Fernández, hubo un 40% de aumento, ¿por qué no se pagó con esa plata?", cuestionó Evaristo.

Todas esas deudas ascienden a US$ 9,1 millones.

"Ruglio se ha jactado todo este tiempo de no haber tomado créditos en Peñarol y yo me pregunto ¿qué son todas estas deudas entonces? La próxima administración no solo deberá hacer frente a estas deudas sino también a un presupuesto de US$ 40 millones del cual el presupuesto de Primera ronda entre los US$ 28 millones y US$ 29 millones. Y este balance cerró en noviembre del año pasado, falta todo este año", agregó.

Evaristo reveló que la actual administración le dejará en caja al nuevo presidente solamente US$ 780 mil. "Jorge Barrera le dejó a Ruglio US$ 5 millones en caja".