La razón por la que Peñarol pospuso la compra de la ficha de Matías Arezo y el monto exacto que deberá desembolsar si se aprueba

El consejo directivo de Peñarol que sesionó el martes adoptó una importante decisión en torno a la compra de la ficha de Matías Arezo, delantero que pertenece a Gremio.

Si bien toda la directiva está de acuerdo en efectivizar la opción de compra que tiene Peñarol por el delantero, el consejo no aprobó la compra hasta tanto no se negocie el salario con el futbolista.

"Arezo es un jugador joven, con capacidad de reventa y que ha demostrado que rinde en Peñarol , pero hasta no saber el sueldo que va a tener no podemos aprobar nada", dijo uno de los consejeros presentes el martes a Referí.

"Lo que se definió es que se negocie el sueldo y si es el mismo es razonable para el mercado uruguayo, sabiendo también la calidad del jugador, será aprobado", agregó.

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Semanas atrás, a propuesta de Edgardo Novick, el consejo directivo de Peñarol decidió que todas las contrataciones que se hagan en el actual período de pases, sean aprobadas por el consejo, ya que a fin de año habrá elecciones electorales en los aurinegros.

El monto que Peñarol deberá pagar por Matías Arezo

Peñarol va a ejecutar la opción de compra por Arezo -en caso de que el consejo apruebe la negociación salarial- en el actual período de pases.

El jugador está cedido hasta el 31 de diciembre, pero si espera a esa fecha, pierde dos cosas: el derecho de prioridad por el jugador y también la posibilidad de descontar del precio el cargo de la cesión del que ya abonó una cuota.

Si Gremio recibe en diciembre una oferta superior a US$ 7 millones se lo puede vender a otro equipo y no a Peñarol.

El precio de la opción de compra está pactado en US$ 3.500.000 por el 50% de su ficha (el otro 50% es de River Plate).

Si Peñarol la ejecuta en este período de pases, descontará de ese monto los US$ 400 mil que se fijaron como cargo de la cesión.

Esos US$ 400 mil se acordaron pagar en dos cuotas. Peñarol ya pagó la primera y abonará la segunda al momento de comprar el pase, por lo que deberá pagar US$ 3.300.000 millones.

Cabe recordar que esta este acuerdo se realizó en enero de este año. El jugador llegó en julio del año pasado a préstamo por seis meses con un cargo de cesión de US$ 354 mil que se pagó al contado y una opción de compra que no se ejecutó y que era de US$ 4.500.000.

El monto de la opción de compra se abonará en cuotas por lo que será el nuevo gobierno de Peñarol el que termine de pagarlo.

En el mismo consejo donde se definió que el consejo apruebe las nuevas contrataciones, el presidente Ignacio Ruglio presentó el flujo de fondos de Peñarol para encarar un 2026 donde no tendrá ingreso alguno por competiciones internacionales, luego de terminar último en su grupo de Copa Libertadores.

En ese flujo no estaba contemplado este desembolso que se hará ahora por Arezo.

El 31 de julio de este año, Peñarol debe pagar la tercera cuota por el pase de Leonardo Fernández.