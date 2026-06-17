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Más problemas para Peñarol en medio de las finales con Aguada por Liga Uruguaya de Básquetbol: se lesionó uno de los extranjeros

Un desgarro saca de las finales a Norris Cole, ex NBA, y Peñarol busca un reemplazo contrarreloj para el quinto punto ante Aguada este viernes

17 de junio de 2026 16:26 hs
Norris Cole

Norris Cole

Foto: Leonardo Carreño/Focouy

Peñarol afronta una nueva complicación en la definición de la Liga Uruguaya de Básquetbol donde está igualado 2-2 contra Aguada. Norris Cole sufrió un desgarro y deberá ser reemplazado.

El rubro sanitario le sigue jugando una mala pasada al elenco de Leandro García Morales.

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Por eso, el equipo salió a las apuradas al mercado y logró la contratación del brasileño Gabriel Jaú.

En el tercer partido de semifinales contra Defensor Sporting, Santiago Véscovi, la gran apuesta de Peñarol para esta temporada, sufrió triple fractura de pómulo.

El base fue operado a fines de mayo, se perdió las tres primeras finales, pero con una máscara especial reapareció el martes con 24 minutos en cancha, 15 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias.

Santiago V&eacute;scovi

Santiago Véscovi

El jugador recibió dos golpes en el rostro, uno de Joaquín Osimani y otro de Santiago Vidal.

Esa situación generó mucha decepción puertas adentro de Peñarol, tanto a nivel de jugadores como de dirigentes.

Fue en este contexto que Norris Cole se lesionó en la final de ayer.

Peñarol ya envió los estudios del ex NBA, que sufrió un desgarro, y cuando una Junta Médica constante el grado de la lesión habilitará a Peñarol para hacer un recambio de extranjero.

"Seguramente en el correr de esta tarde se resuelva, ya se está buscando un reemplazo, pero el problema es que tiene que venir mañana y jugar el viernes", dijo un dirigente del club a Referí.

La quinta final se jugará este viernes a la hora 21.15 en el Antel Arena y en el mismo escenario se disputará la sexta el lunes a la misma hora.

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