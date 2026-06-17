Más problemas para Peñarol en medio de las finales con Aguada por Liga Uruguaya de Básquetbol: se lesionó uno de los extranjeros

Peñarol afronta una nueva complicación en la definición de la Liga Uruguaya de Básquetbol donde está igualado 2-2 contra Aguada. Norris Cole sufrió un desgarro y deberá ser reemplazado.

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Los aurinegros ganaban 2-0 la serie, pero Aguada remontó al ganar los dos últimos compromisos, primero como locatario el viernes pasado , y luego este martes en el Antel Arena .

El rubro sanitario le sigue jugando una mala pasada al elenco de Leandro García Morales.

Tras barrer a Urunday Universitario se lesionó en la rodilla el colombiano Andrés Ibargüen , que había sido una de las piezas fundamentales del equipo.

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Aguada 78-71 Peñarol: el rojiverde se impuso de local y pone 2-1 la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Por eso, el equipo salió a las apuradas al mercado y logró la contratación del brasileño Gabriel Jaú.

En el tercer partido de semifinales contra Defensor Sporting, Santiago Véscovi, la gran apuesta de Peñarol para esta temporada, sufrió triple fractura de pómulo.

El base fue operado a fines de mayo, se perdió las tres primeras finales, pero con una máscara especial reapareció el martes con 24 minutos en cancha, 15 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias.

Santiago Véscovi @LUB_Uy

El jugador recibió dos golpes en el rostro, uno de Joaquín Osimani y otro de Santiago Vidal.

Esa situación generó mucha decepción puertas adentro de Peñarol, tanto a nivel de jugadores como de dirigentes.

Fue en este contexto que Norris Cole se lesionó en la final de ayer.

Peñarol ya envió los estudios del ex NBA, que sufrió un desgarro, y cuando una Junta Médica constante el grado de la lesión habilitará a Peñarol para hacer un recambio de extranjero.

"Seguramente en el correr de esta tarde se resuelva, ya se está buscando un reemplazo, pero el problema es que tiene que venir mañana y jugar el viernes", dijo un dirigente del club a Referí.

La quinta final se jugará este viernes a la hora 21.15 en el Antel Arena y en el mismo escenario se disputará la sexta el lunes a la misma hora.