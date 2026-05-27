Peñarol barrió a Defensor Sporting y se metió en la final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, en la que no tendrá a Santiago Vescovi

Peñarol superó 93-81 a Defensor Sporting en su cancha y se metió a las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , tras barrer al Violeta en la serie con un contundente 3-0 que este martes tuvo un tono amargo , ya que en el partido se lesionó Santiago Vescovi y se perderá la definición.

En un Palacio Peñarol sin público , por las sanciones que recibió el Aurinegro por los incidentes en el pasado clásico con Nacional disputado en esa cancha, el local superó a su rival en un primer tiempo parejo, que culminó 53-48 .

Gracias a un gran momento de Theo Metzger con 8 puntos consecutivos Defensor dio vuelta el marcador en el arranque del tercer cuarto , pero el Carbonero levantó y volvió a revertir el puntaje para llevarse el parcial de ese chico 20-17 y sacar distancia de ocho de cara al último cuarto.

La mala noticia para el carbonero llegó a tres segundos del final del tercero , cuando Santiago Vescovi chocó contra Elijah Weaver y se llevó un duro golpe en el ojo que lo obligó a salir.

Peñarol volvió a ganarle a Defensor Sporting y quedó a un solo triunfo de la final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional 74-87 Aguada: el aguatero ganó la tercera semifinal y quedó a un triunfo de liquidar la serie y meterse en otra final de Liga Uruguaya

Horas después se confirmó que el basquetbolista carbonero sufrió una fractura en el pómulo, por la que será intervenido, estará entre dos y tres meses afuera de las canchas y se perderá las finales con Peñarol. Tampoco estará para los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027 con la selección uruguaya en julio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BasketCAPuy/status/2059486524266156048?s=20&partner=&hide_thread=false Santiago Vescovi será intervenido en las próximas horas de la lesión sufrida en el pómulo para comenzar su recuperación.



Estamos juntos, estamos contigo, Santi pic.twitter.com/OiMmcc94qD — PEÑAROL | Basketball (@BasketCAPuy) May 27, 2026

En el último corto Peñarol remató la faena con un 20-16 que le permitió llevarse el partido por 12 puntos de diferencia, y sentenciar una serie en la que fue superior desde el principio.

Emiliano Serres y Martín Rojas fueron los líderes en las estadísticas carboneras: el primero aportó 17 puntos y 6 rebotes, mientras que el segundo sumó 15 unidades, 12 rebotes y 7 asistencias. En tanto, Facundo Terra fue la figura del Violeta con 23 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.

Las estadísticas completas del partido se pueden revisar a través de este enlace.

Es la tercera final de la LUB que alcanza el Carbonero desde que volvió al básquetbol en 2018. En 2022 perdió la definición con Biguá, mientras que en 2024 cayó ante Aguada.

Ahora Peñarol espera a su rival para esta nueva serie definitoria, que saldrá del cruce entre Aguada y Nacional. El Aguatero va 2-1 arriba y podría sentenciar su clasificación en el partido de este jueves a las 20:15 en su gimnasio.