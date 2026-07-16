Atlético de Madrid igualará un histórico récord de Peñarol y Juventus en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El Atlético de Madrid, con nueve, será el club que más jugadores aporte a la final del Mundial 2026 que disputarán el domingo Argentina y España, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey, e igualará el registro que ostentan Peñarol en el Maracanazo en 1950 y Juventus, en la Copa del Mundo de 1934.
El conjunto que dirige el argentino Diego Pablo Simeone estará representado por cinco jugadores en la Albiceleste, pese a que al comienzo del torneo tenía seis (Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez). El 30 de junio concluyó la cesión de Nico González, que vuelve a ser jugador de la Juventus.
La Roja, mientras, cuenta con cuatro jugadores rojiblancos: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo, fichado durante el Mundial.
El Bacelona, mientras, tiene ocho jugadores en esa final, todos en España: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric García, Pablo Gaviria 'Gavi', Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri González y Ferran Torres.
El club rojiblanco iguala los nueve jugadores del Juventus que estaban en el plantel italiano que se enfrentó a Checoslovaquia en la final de 1934, la denominada 'Nazio-Juve', y de Peñarol en el Maracanazo.
Los jugadores que aportó Peñarol en el Maracanazo
|Nombre del jugador
|Posición
|Equipo
| MÁSPOLI Roque Gastón
|Golero
|Peñarol
| PAZ Aníbal Luis
|Golero
|Nacional
| GONZÁLEZ Matías
|Defensor
|Cerro
| MARTÍNEZ William Ruben
|Defensor
|Rampla Junior
| TEJERA Eusebio Ramón
|Defensor
|Nacional
| VILCHES Héctor
|Defensor
|Cerro
| GAMBETTA Schubert
|Mediocampista
|Nacional
| GONZÁLEZ Juan Carlos
|Mediocampista
|Peñarol
| VARELA Obdulio Jacinto
|Mediocampista
|Peñarol
| PINI Rodolfo
|Mediocampista
|Nacional
| RODRÍGUEZ ANDRADE Víctor
|Mediocampista
|Central Español
| ORTUÑO Washington
|Mediocampista
|Peñarol
| GHIGGIA Alcides Edgardo
|Delantero
|Peñarol
| BRITOS Julio César
|Delantero
|Peñarol
| PÉREZ Julio Gervasio
|Delantero
|Nacional
| ROMERO Carlos
|Delantero
|Danubio
| MÍGUEZ Oscar Omar
|Delantero
|Peñarol
| RIJO Luis Alberto
|Delantero
|Central Español
| SCHIAFFINO Juan Alberto
|Delantero
|Peñarol
| BURGUEÑO Juan
|Delantero
|Danubio
| VIDAL Ernesto José
|Delantero
|Peñarol
| MORÁN Ruben
|Delantero
|Cerro
En la final de 1950 jugaron Máspoli, Obdulio, Schiaffino, Ghiggia y Míguez, mientras que en los anteriores encuentros Juan Carlos González y Ernesto Vidal también ingresaron. No tuvieron minutos Ortuño ni Britos.
El Uruguay del 50 era la base del Peñarol del 49 dirigido por el húngaro Emérico Hirschl que fue contratado tras su suceso en River argentino en la década de 1930 y su equipo fue conocido como "La Máquina del 49".
FUENTE: EFE