Atlético de Madrid igualará un histórico récord de Peñarol y Juventus en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El Atlético de Madrid , con nueve, será el club que más jugadores aporte a la final del Mundial 2026 que disputarán el domingo Argentina y España , en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey , e igualará el registro que ostentan Peñarol en el Maracanazo en 1950 y Juventus , en la Copa del Mundo de 1934.

El conjunto que dirige el argentino Diego Pablo Simeone estará representado por cinco jugadores en la Albiceleste, pese a que al comienzo del torneo tenía seis (Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez). El 30 de junio concluyó la cesión de Nico González , que vuelve a ser jugador de la Juventus.

La Roja, mientras, cuenta con cuatro jugadores rojiblancos: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo , fichado durante el Mundial.

El Bacelona, mientras, tiene ocho jugadores en esa final, todos en España: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric García, Pablo Gaviria 'Gavi', Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri González y Ferran Torres .

La cábala de Luis Suárez que Giuliano Simeone sigue manteniendo con Argentina en el Mundial 2026 y que reveló que se la copió cuando fueron compañeros; mirá el video

Alerta en España: Lamine Yamal y Pedro Porro no entrenaron con el equipo este jueves, a tres días de la final del Mundial 2026 contra Argentina

El club rojiblanco iguala los nueve jugadores del Juventus que estaban en el plantel italiano que se enfrentó a Checoslovaquia en la final de 1934, la denominada 'Nazio-Juve', y de Peñarol en el Maracanazo.

Los jugadores que aportó Peñarol en el Maracanazo

Nombre del jugador Posición Equipo MÁSPOLI Roque Gastón Golero Peñarol PAZ Aníbal Luis Golero Nacional GONZÁLEZ Matías Defensor Cerro MARTÍNEZ William Ruben Defensor Rampla Junior TEJERA Eusebio Ramón Defensor Nacional VILCHES Héctor Defensor Cerro GAMBETTA Schubert Mediocampista Nacional GONZÁLEZ Juan Carlos Mediocampista Peñarol VARELA Obdulio Jacinto Mediocampista Peñarol PINI Rodolfo Mediocampista Nacional RODRÍGUEZ ANDRADE Víctor Mediocampista Central Español ORTUÑO Washington Mediocampista Peñarol GHIGGIA Alcides Edgardo Delantero Peñarol BRITOS Julio César Delantero Peñarol PÉREZ Julio Gervasio Delantero Nacional ROMERO Carlos Delantero Danubio MÍGUEZ Oscar Omar Delantero Peñarol RIJO Luis Alberto Delantero Central Español SCHIAFFINO Juan Alberto Delantero Peñarol BURGUEÑO Juan Delantero Danubio VIDAL Ernesto José Delantero Peñarol MORÁN Ruben Delantero Cerro

En la final de 1950 jugaron Máspoli, Obdulio, Schiaffino, Ghiggia y Míguez, mientras que en los anteriores encuentros Juan Carlos González y Ernesto Vidal también ingresaron. No tuvieron minutos Ortuño ni Britos.

El Uruguay del 50 era la base del Peñarol del 49 dirigido por el húngaro Emérico Hirschl que fue contratado tras su suceso en River argentino en la década de 1930 y su equipo fue conocido como "La Máquina del 49".

FUENTE: EFE