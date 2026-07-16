Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Atlético de Madrid igualará un histórico récord de Peñarol y Juventus en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

El Atlético de Madrid aportará nueve futbolistas entre Argentina y España en la final del Mundial 2026, los mismos que Peñarol en 1950

16 de julio de 2026 18:24 hs
Uruguay 1950
@AUF

El Atlético de Madrid, con nueve, será el club que más jugadores aporte a la final del Mundial 2026 que disputarán el domingo Argentina y España, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey, e igualará el registro que ostentan Peñarol en el Maracanazo en 1950 y Juventus, en la Copa del Mundo de 1934.

El conjunto que dirige el argentino Diego Pablo Simeone estará representado por cinco jugadores en la Albiceleste, pese a que al comienzo del torneo tenía seis (Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez). El 30 de junio concluyó la cesión de Nico González, que vuelve a ser jugador de la Juventus.

La Roja, mientras, cuenta con cuatro jugadores rojiblancos: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo, fichado durante el Mundial.

El Bacelona, mientras, tiene ocho jugadores en esa final, todos en España: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric García, Pablo Gaviria 'Gavi', Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri González y Ferran Torres.

Alerta en España: Lamine Yamal y Pedro Porro no entrenaron con el equipo este jueves, a tres días de la final del Mundial 2026 contra Argentina

La cábala de Luis Suárez que Giuliano Simeone sigue manteniendo con Argentina en el Mundial 2026 y que reveló que se la copió cuando fueron compañeros; mirá el video

El club rojiblanco iguala los nueve jugadores del Juventus que estaban en el plantel italiano que se enfrentó a Checoslovaquia en la final de 1934, la denominada 'Nazio-Juve', y de Peñarol en el Maracanazo.

Los jugadores que aportó Peñarol en el Maracanazo

Nombre del jugador Posición Equipo
MÁSPOLI Roque Gastón Golero Peñarol
PAZ Aníbal Luis Golero Nacional
GONZÁLEZ Matías Defensor Cerro
MARTÍNEZ William Ruben Defensor Rampla Junior
TEJERA Eusebio Ramón Defensor Nacional
VILCHES Héctor Defensor Cerro
GAMBETTA Schubert Mediocampista Nacional
GONZÁLEZ Juan Carlos Mediocampista Peñarol
VARELA Obdulio Jacinto Mediocampista Peñarol
PINI Rodolfo Mediocampista Nacional
RODRÍGUEZ ANDRADE Víctor Mediocampista Central Español
ORTUÑO Washington Mediocampista Peñarol
GHIGGIA Alcides Edgardo Delantero Peñarol
BRITOS Julio César Delantero Peñarol
PÉREZ Julio Gervasio Delantero Nacional
ROMERO Carlos Delantero Danubio
MÍGUEZ Oscar Omar Delantero Peñarol
RIJO Luis Alberto Delantero Central Español
SCHIAFFINO Juan Alberto Delantero Peñarol
BURGUEÑO Juan Delantero Danubio
VIDAL Ernesto José Delantero Peñarol
MORÁN Ruben Delantero Cerro

En la final de 1950 jugaron Máspoli, Obdulio, Schiaffino, Ghiggia y Míguez, mientras que en los anteriores encuentros Juan Carlos González y Ernesto Vidal también ingresaron. No tuvieron minutos Ortuño ni Britos.

El Uruguay del 50 era la base del Peñarol del 49 dirigido por el húngaro Emérico Hirschl que fue contratado tras su suceso en River argentino en la década de 1930 y su equipo fue conocido como "La Máquina del 49".

FUENTE: EFE

Las más leídas

"Estoy a punto de rendirme": las lágrimas de Aldana Sabatel, la mejor maratonista en Uruguay, al no conseguir patrocinadores y repasar como los abusos afectaron su prometedora carrera

Reino Unido pide a FIFA que investigue la bandera de las Malvinas que exhibió la selección argentina; mirá lo que dice el reglamento del Mundial 2026

La fuerte apuesta de José Mourinho por Federico Valverde para la temporada 2026-2027 de Real Madrid

Nacional está cerca de concretar las salidas de los siete apartados, pero con un contratiempo: Carneiro rescinde, Pintado está cerca de emigrar y cayó el pase de Guzmán

Temas

Peñarol Mundial 2026 Atlético de Madrid

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos