Confirmado: Donald Trump estará en la final del Mundial 2026 y tendrá un rol protagónico en la premiación del campeón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , asistirá el domingo a la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, informó el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos", dijo Leavitt en rueda de prensa.

"Es una conclusión apropiada para un torneo que ha mostrado la capacidad de Estados Unidos para acoger al mundo en el escenario más grandioso", insistió Leavitt.

El mandatario estadounidense también asistirá el viernes a una recepción que la FIFA organizará en la Torre Trump en Nueva York, añadió Leavitt.

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Trump entregará la copa

El presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, ya anunció en junio que Trump acudiría a la final y que entregaría el trofeo al equipo vencedor, pero la Casa Blanca aún no lo había confirmado.

Leavitt dijo que no sabía si Trump apoyaría a Argentina o a España, después de que criticara al socio europeo en una cumbre de la OTAN la semana pasada por no ayudar en la guerra contra Irán.

Aunque Trump no ha asistido a ningún partido del Mundial hasta ahora, se involucró en el torneo de una manera más polémica cuando a principios de julio admitió haber llamado a Infantino para que la FIFA revisara la decisión de suspender al delantero estadounidense Folarin Balogun por su expulsión frente a Bosnia y Herzegovina, por los dieciseisavos de final.

Estados Unidos fue eliminado por Bélgica, que lo goleó 4-1 en los octavos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo del Mundial de diciembre. Getty Images

Trump ha reclamado en repetidas ocasiones el mérito de haber asegurado para Estados Unidos el derecho a ser coanfitrión del Mundial de 2026 junto con Canadá y México, una decisión tomada por la FIFA durante su primer mandato.

Mientras tanto, Infantino ha cultivado una estrecha relación con Trump, otorgándole un premio de la paz de la FIFA creado expresamente para ser entregado durante el sorteo del Mundial en Washington en diciembre, meses antes de que Estados Unidos iniciara acciones militares contra Venezuela e Irán.

Trump ya había entregado el trofeo en la primera edición del Mundial de Clubes disputada el año pasado en Estados Unidos.

One year ago today, Chelsea won the Club World Cup, sparking one of the strangest trophy lifts of all time, with Donald Trump at the centre of them.



It has been confirmed that the President will be allowed to do this again this summer for the World Cup. pic.twitter.com/kXQfGCfYXs — Sleeper Football (@SleeperFooty) July 13, 2026

Tras dar la copa al capitán del Chelsea, Reece James, el mandatario se quedó en el escenario, robando el protagonismo a los futbolistas del club londinense, que observaban atónitos la presencia de Trump junto a ellos en las celebraciones.

Luego se quedó con una réplica del trofeo en su despacho.

AFP