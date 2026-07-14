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El Observador / Mundial 2026 / EEUU

Folarin Balogun contó cómo lo afectó a él y a EEUU la anulación de su suspensión tras la llamada de Trump a Infantino: "Sabía que iba a causar mucha polémica"

"Casi podía ver en mis compañeros de equipo un poco de nerviosismo, porque era algo único", dijo el delantero

14 de julio de 2026 13:07 hs
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo del Mundial de diciembre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo del Mundial de diciembre. Getty Images

"Feliz" de haber podido jugar el duelo de octavos del Mundial 2026 perdido ante Bélgica después del levantamiento de su suspensión por la FIFA, el delantero estadounidense Folarin Balogun afirmó este martes que sabía que la decisión "causaría mucha polémica".

"Mi reacción inicial fue estar contento de volver al equipo", declaró Balogun en el plató del canal estadounidense CBS. "Pero cuando empecé a pensarlo, sabía que eso iba a causar mucha polémica. Y casi podía ver en mis compañeros de equipo un poco de nerviosismo, porque era algo único".

Folarin Balogun fue expulsado en el partido contra Bosnia-Herzegovina.
Folarin Balogun fue expulsado en el partido contra Bosnia-Herzegovina.

En dieciseisavos de final, el delantero del Mónaco había sido expulsado por pisar la pierna del defensa bosnio Tarik Muharemovic, una decisión injusta según él: "Cuando un gesto no es intencionado, nunca debería ser tarjeta roja".

Inicialmente suspendido para el partido de octavos de final contra los Diablos Rojos, Balogun vio cómo, para sorpresa general, su sanción era conmutada por "un partido de suspensión condicional, acompañado de un período de prueba de un año" por la comisión de disciplina de la FIFA.

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Folarin Balogun había sido expulsado en el partido entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Folarin Balogun había sido expulsado en el partido entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Esta decisión, sumada al hecho de que el presidente estadounidense Donald Trump llamase al de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir el levantamiento de la suspensión, provocó una lluvia de críticas, especialmente por parte de la federación belga y de la UEFA.

"Intenté concentrarme lo mejor que pude a medida que se acercaba el partido. Pero fue difícil, hubo mucho ruido externo y es complicado evitarlo", añadió el jugador de 25 años.

Balogun fue finalmente titular en los octavos de final, aunque su equipo cayó 4-1 ante Bélgica.

AFP

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