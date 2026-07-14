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Álvaro Rodríguez cumple su gran sueño en la Premier League y rinde un emotivo homenaje a su padre, Coquito Rodríguez, recientemente fallecido

El delantero recordó a su papá luego del pase más importante de su carrera

14 de julio de 2026 14:17 hs
Álvaro Rodríguez fue presentado por Bournemouth de Inglaterra

Álvaro Rodríguez fue presentado por Bournemouth de Inglaterra

El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez dio el salto más importante de su joven carrera al confirmarse oficialmente su incorporación a Bournemouth de la Premier League inglesa.

Para el uruguayo, esta transferencia representa la realización de un anhelo que lo acompaña desde sus primeros pasos con una pelota de fútbol.

Vestir la camiseta de los "Cherries" en el exigente campeonato inglés es el destino ideal para un futbolista que busca continuidad, rodaje y minutos en el máximo nivel tras su paso por la cantera de la Casa Blanca.

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Un pase con el corazón en el cielo

Sin embargo, el gran hito deportivo de la carrera de Álvaro Rodríguez llega en un momento de profunda sensibilidad personal.

Tras sellar su arribo al club británico, el delantero no olvidó sus raíces ni el motor que impulsó su carrera profesional.

A través de sus redes sociales, Álvaro compartió un conmovedor mensaje dedicado a su padre, Daniel "Coquito" Rodríguez, la gloria de Peñarol recientemente fallecida, quien se coronó dos veces campeón de la Copa Libertadores (en 1982 y 1987) y de la Copa Intercontinental en 1982.

El posteo de &Aacute;lvaro Rodr&iacute;guez sobre su pap&aacute;, Coquito Rodr&iacute;guez, luego de haber firmado con Bournemouth de Inglaterra

El posteo de Álvaro Rodríguez sobre su papá, Coquito Rodríguez, luego de haber firmado con Bournemouth de Inglaterra

En su cuenta de Instagram, el nuevo atacante de Bournemouth unió su gran logro profesional con el recuerdo eterno de su mentor: "¡Tu legado sigue vivo! Sé que me estás viendo cumplir mis sueños desde ahí arriba. Te quiero papá".

El traspaso de Álvaro Rodríguez no es solo una transferencia estratégica para Bournemouth, que suma potencia física y olfato goleador a su ofensiva, sino también el comienzo de una nueva etapa familiar.

Con la camiseta rojinegra, el joven atacante buscará honrar en cada partido de la Premier League el apellido de un histórico del fútbol uruguayo, sabiendo que su mayor inspiración lo acompaña desde lo más alto.

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