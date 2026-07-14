Escándalo en Inglaterra: Gary Lineker, leyenda inglesa, llamó "Malvinas" a las islas y desató la furia británica en pleno Mundial 2026

Gary Lineker, una de las máximas leyendas del fútbol inglés, se encuentra en el ojo de la tormenta en su país. El histórico exgoleador, recordado entre otras cosas por enfrentar a la selección Argentina en la Copa del Mundo de México 1986, generó una profunda indignación en el Reino Unido tras referirse a las Islas Malvinas utilizando su denominación en español en lugar del término británico "Falklands", a horas de que ambos combinados se enfrenten por el Mundial 2026 .

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El episodio ocurrió en el marco del podcast The Rest Is Football, emitido por Netflix, mientras Lineker analizaba un eventual cruce entre Inglaterra y Argentina en las semifinales de la actual cita mundialista.

Al proyectar el partido, el exfutbolista reflexionó sobre la intensa carga histórica y geopolítica que rodea este "clásico" futbolístico.

"Inglaterra se enfrentará a Argentina en una semifinal. Pero hay muchas historias entre nuestras naciones... ¿No?", comenzó planteando el brillante exdelantero, goleador del Mundial de México 86 y autor del gol inglés en aquel recordado partido que los argentinos vencieron 2-1 con dos tantos de Diego Maradona en el Estadio Azteca.

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Gary Lineker y Las Malvinas

La polémica mayor estalló inmediatamente después, cuando al recordar el conflicto bélico de 1982, Gary Lineker decidió incluir el nombre hispanohablante de las islas:

"¿Acaso no hace tanto tiempo que nuestros dos países estuvieron en guerra con las Falklands o las Malvinas, o incluso antes?".

En el Reino Unido, las declaraciones de Lineker cayeron sumamente mal y las redes sociales se inundaron rápidamente de críticas y cuestionamientos.

Muchos usuarios consideraron sus palabras como una grave falta de respeto hacia la memoria de los soldados británicos caídos durante la guerra.

"Ningún hombre en su sano juicio se referiría jamás a las islas de esa manera cuando sus compatriotas lucharon y murieron por ellas", sentenció con indignación un internauta en las plataformas digitales.

Otro usuario se sumó a los reproches expresando: "Muchos hombres británicos dieron su vida por las Islas. ¡Tengan un poco de respeto!".

Este cruce mediático coincide además con la viralización de los festejos del plantel argentino tras avanzar en el Mundial al ritmo de un nuevo hit musical que reza "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo", lo que terminó de caldear los ánimos en suelo británico frente a las declaraciones del exgoleador.