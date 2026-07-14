Clima caliente en Inglaterra previo a la semifinal ante Argentina por el Mundial 2026: Harry Kane respaldó a Thomas Tuchel tras el cruce con Jude Bellingham

A pocas horas del trascendental cruce ante la selección argentina por las semifinales del Mundial 2026 , Inglaterra busca desactivar los focos de incendio internos. Los medios británicos se hicieron eco de una creciente tensión entre el entrenador Thomas Tuchel y la estrella del equipo, Jude Bellingham. Ante este panorama, el capitán y máximo referente del plantel, Harry Kane, salió públicamente a respaldar al director técnico y a marcar el rumbo del grupo en la recta final del torneo.

El delantero de Bayern Múnich se alineó con la mirada exigente del estratega alemán sobre el potencial futbolístico del combinado inglés:

“Cuando nos ve entrenar, ve la unión que tenemos y lo que podemos hacer, especialmente con los jugadores que tenemos, nuestra forma de atacar, nuestros duelos individuales y nuestras habilidades, simplemente quiere ver esa versión de nosotros”, explicó el capitán de 32 años.

Asimismo, el atacante valoró las intenciones del seleccionador, entendiendo la complejidad que representa competir en el máximo nivel internacional:

Escándalo en Inglaterra: Gary Lineker, leyenda inglesa, llamó "Malvinas" a las islas y desató la furia británica en pleno Mundial 2026

Diego Aguirre tendrá un alta importante y una baja de peso en Peñarol para enfrentar a Boston River el sábado por el Torneo Intermedio para mantener la punta en su grupo

“(Tuchel) sabe mejor que nadie que no es tan sencillo; jugamos contra buenos rivales y buenos equipos. Está intentando sacar lo mejor de nosotros y sabemos que podemos alcanzar un nivel superior”.

Tras la victoria por 2-1 sobre Noruega del pasado sábado, el entrenador alemán había lanzado una fuerte autocrítica pública sobre el rendimiento colectivo, señalando que el juego había sido descuidado, lento y repleto de fallas técnicas. "No estoy contento con el rendimiento", dijo de forma tajante el estratega, añadiendo incluso que sus dirigidos habían tenido "suerte" en ciertos tramos del juego.

La estrella Jude Bellingham, autor de los dos tantos en ese encuentro, le contestó enseguida: "Quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de vencer".

Autocrítica y foco en el objetivo histórico

Lejos de esquivar los cuestionamientos tácticos que ha recibido el equipo, Harry Kane, goleador histórico de Inglaterra, hizo una fuerte autocrítica respecto al funcionamiento de la selección inglesa a lo largo del certamen, admitiendo que aún no han desplegado su máximo potencial.

“Aún no hemos visto la mejor versión del equipo. Lo hemos mostrado de a ratos. Contra Noruega también se vieron destellos. No hemos tenido el control total que nos gustaría y que creo que podemos tener”, reconoció.

Sin embargo, Kane prefirió desdramatizar los rumores de vestuario y poner en perspectiva la histórica oportunidad que tienen por delante en suelo norteamericano. Para el delantero, el hecho de estar entre los cuatro mejores del planeta es un mérito que debe disfrutarse.

“Sabemos que podemos jugar mejor, pero al fin y al cabo estamos en una semifinal del Mundial y eso no siempre ha sido así para esta selección nacional, así que tenemos que disfrutarlo”, enfatizó.

Finalmente, el referente del seleccionado apeló al orgullo de una generación que sueña con quebrar una racha de seis décadas sin levantar la Copa del Mundo.

“Esta es una era de gran éxito para nuestra selección nacional. Llevamos seis semanas juntos y hemos demostrado un enorme deseo de conseguir el título. Ese es el reto que nos falta ahora”, finalizó Kane.