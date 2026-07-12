Fuerte tensión en Inglaterra por el cruce entre el técnico Thomas Tuchel y la respuesta de la figura, Jude Bellingham tras la clasificación a semifinales del Mundial 2026

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 debería haber sido una fiesta completa. Tras un agónico y sufrido 2-1 en el alargue frente a la durísima Noruega, gracias a un doblete estelar de Jude Bellingham, el combinado inglés se metió entre los cuatro mejores del planeta. Sin embargo, la alegría colectiva quedó empañada de inmediato debido a una inesperada e intensa ida y vuelta de declaraciones entre el director técnico, Thomas Tuchel, y la máxima figura del equipo.

El foco de conflicto se encendió en la conferencia de prensa posterior al partido. Lejos de adoptar un discurso puramente festivo, la mente analítica y exigente de Tuchel puso paños fríos al resultado.

El entrenador alemán lanzó una fuerte autocrítica pública sobre el rendimiento colectivo, señalando que el juego había sido descuidado, lento y repleto de fallas técnicas. "No estoy contento con el rendimiento", dictaminó de forma tajante el estratega, añadiendo incluso que sus dirigidos habían tenido "suerte" en ciertos tramos del juego.

Estas declaraciones de Thomas Tuchel calaron hondo en el vestuario e impactaron de forma directa en Jude Bellingham.

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El talentoso mediocampista de Real Madrid, compañero de Federico Valverde, que venía con las pulsaciones a mil tras jugar 111 minutos y vestirse de héroe, fue notificado por la prensa sobre las quejas de su entrenador.

Su primera reacción, acompañada de un lenguaje corporal de evidente fastidio y exasperación según reportaron medios británicos, fue de total desinterés: “Sí, bueno, da igual. Da igual”.

No obstante, la joya de 23 años no se quedó allí y decidió profundizar su defensa hacia el esfuerzo del grupo, exponiendo públicamente sus diferencias con la mirada de Tuchel.

Con firmeza y sin filtros, Jude Bellingham disparó: “Quizá. O quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de vencer”.

Para desactivar el ambiente negativo y priorizar el aspecto anímico del plantel de cara al trascendental choque ante Argentina en Atlanta, el futbolista concluyó pidiendo unidad: “Sabes, creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales”. De igual manera, cerró respaldando plenamente a sus compañeros al remarcar que "a veces hay que ganar a la fuerza y lo hemos hecho".

Este fuerte chispazo dialéctico deja expuesta una evidente tensión interna en el seno del seleccionado inglés.