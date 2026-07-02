"Será una gran desventaja": Thomas Tuchel reconoció el "obstáculo" que tendrá Inglaterra en el Estadio Azteca, algo que en México y Sudamérica es más habitual

El seleccionador de Inglaterra , Thomas Tuchel , afirmó este miércoles que sus pupilos pueden afrontar dificultades con los 2.240 metros de altitud Ciudad de México, donde enfrentarán al Tri en los octavos de final del Mundial, y en cuyo estadio, el Azteca , hace 40 años Diego Armando Maradona dejó a los Tres Leones en la cuneta con dos goles antológicos.

Sin embargo, Tuchel no hizo mención a ese partido de cuartos del Mundial de México 1986 cuando se le preguntó en rueda de prensa por el estadio de la capital mexicana, y aseguró que aún tiene la cabeza puesta en la trabajada victoria sobre República Democrática del Congo de hoy en Atlanta.

"Todavía no (he pensado sobre ello). Acabo de salir de este partido e intento disfrutarlo, pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca", explicó el alemán, sin mencionar aquel partido de hace 40 años.

En ese estadio en 'el Pelusa' eliminó a una formación inglesa liderada por Glenn Hoddle y Gary Lineker gracias, primero, a la 'Mano de Dios' y después al considerado como el mejor gol de la historia de los Mundiales, en el que recorrió 60 metros en unos 10 segundos mientras se libraba de seis ingleses, incluido el golero Peter Shilton.

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La altitud del Azteca

"Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello", añadió Tuchel con respecto al encuentro en México del 5 de julio.

Los partidos en altura, con sus complicados efectos, son habituales en México, donde no pasan de los 2.600 metros, y también en Sudamérica, donde las selecciones y equipos de Bolivia, Perú y Ecuador suelen jugar en escenarios ubicados en ciudades con esas características geográficas.

El estadio Azteca albergará por tercera vez la inauguración de un Mundial de Fútbol. Getty Images

Bolivia cuenta con dos estadios con esa condición: El Alto, a 4.095 metros sobre el nivel del mar, y el Hernando Siles de La Paz, a 3.600. En Perú, el Estadio Garcilaso De la Vega de Cusco está a 3.400 metros. Mientras que en Ecuador, en Quito, se juega a 2.850 metros.

La maldición rota por Inglaterra

Tuchel si habló de otra maldición rota: desde la final que ganó en 1966 Inglaterra no había ganado hasta hoy una eliminatoria mundialista si le habían anotado primero.

"Esa es una buena señal, muy buena", dijo el expreparador del Paris Saint-Germain, que consideró que la remontada inglesa de hoy "simplemente muestra el nivel de determinación, y el nivel de fe, y de concentración" de la selección que dirige.

Tuchel consideró que su equipo fue hoy el mejor en la cancha y alabó su capacidad para no aceptar la derrota y su insistencia ante la portería congoleña, donde Lionel Mpasi tuvo una actuación estelar que mantuvo a Inglaterra sin goles hasta el minuto 75.

Preguntado sobre la dependencia del equipo de su capitán, Harry Kane, que anotó los dos tantos, el seleccionador de Inglaterra aseguró que no contempla jugar sin él.

Harry Kane Foto: Roberto Schmidt/AFP

"Si hubieran pasado unos minutos más sin que lográramos el empate, sin duda habríamos dado entrada a un segundo delantero. Por supuesto, existe la idea de utilizar a Ollie (Watkins) o a Ivan (Toney), pero el plan no es jugar sin Harry (Kane)", explicó.

Después de que Inglaterra saliera refrescada y con mejor juego después de ambas pausas de hidratación, Tuchel dijo que simplemente tratar de sacar provecho de una situación que en realidad no le gusta.

"Intento aprovechar al máximo la situación, pero sabéis que realmente no me gustan (las pausas de hidratación). Disfruto más del fútbol cuando se desarrolla con un impulso que se va acumulando", dijo.

Con base en EFE