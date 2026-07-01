La feroz crítica de Toni Kroos, mentor y amigo de Federico Valverde, que sacude las estructuras del fútbol alemán tras la eliminación ante Paraguay del Mundial 2026

Toni Kroos se despide de su afición al término del partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 que España y Alemania han disputado en Stuttgart.

La reciente eliminación de la selección de Alemania en el Mundial 2026 sigue generando réplicas devastadoras en el entorno del fútbol europeo. La sorpresiva caída del combinado germano en los dieciseisavos de final frente a Paraguay disparó una ola de cuestionamientos internos. Sin embargo, ninguna crítica tuvo tanto impacto como la de Toni Kroos, el histórico exmediocampista de Real Madrid, mentor y amigo de Federico Valverde, y referente indiscutido de la Mannschaft, quien lanzó un crudo y descarnado diagnóstico sobre la actualidad futbolística de su país.

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A través de sus plataformas de comunicación, el campeón del mundo en 2014 no ocultó su frustración y desarmó por completo el orgullo deportivo alemán con una contundente sentencia: el equipo nacional ha dejado de pertenecer a la primera línea del fútbol internacional. En una evaluación brutalmente honesta, Kroos afirmó que las expectativas vigentes no coinciden con la realidad del plantel actual, asegurando de forma tajante que Alemania carece en este momento de futbolistas considerados de verdadera "talla mundial".

Los fuertes dichos de Toni Kroos Lejos de atribuir el traspié a la mala fortuna o a decisiones arbitrales, Toni Kroos puso el foco en la marcada devaluación de la jerarquía individual. Para sintetizar el momento actual, el ídolo germano fue categórico al sentenciar: "Ahora tenemos que aceptar la realidad, mirar hacia adelante y reconstruir desde la base, pero para eso se necesita honestidad".

Con esta frase, Kroos remarcó que el principal pecado del equipo dirigido por Julian Nagelsmann fue pecar de soberbia institucional, saltando al campo bajo la falsa premisa de que la sola camiseta y el peso de la historia bastarían para superar la eliminatoria.