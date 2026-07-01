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El duro y polémico cruce de José Luis Chilavert con la modelo Larissa Riquelme tras la clasificación de Paraguay en el Mundial 2026, catalogado de misógino y fuera de lugar

El exarquero paraguayo, campeón uruguayo con Peñarol en 2003, volvió a vivir un episodio de violencia verbal

1 de julio de 2026 13:00 hs
José Luis Chilavert&nbsp;

José Luis Chilavert 

Archivo

La histórica clasificación de la selección de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 desató una fiesta total en las calles de Asunción tras dejar en el camino a Alemania. Sin embargo, la euforia deportiva rápidamente se trasladó al plano de las discusiones mediáticas en las redes sociales, donde dos de las figuras más emblemáticas del país guaraní protagonizaron un inesperado y feroz enfrentamiento: José Luis Chilavert y Larissa Riquelme.

Todo comenzó cuando Larissa, reconocida internacionalmente como "La novia del Mundial", utilizó su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter) para lanzar un dardo directo hacia los detractores del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

La modelo y comunicadora cuestionó duramente el repentino cambio de actitud de aquellos hinchas y periodistas que días atrás criticaban con severidad el rendimiento del plantel.

En su publicación, Riquelme apeló a la memoria colectiva y remarcó la falta de coherencia de quienes pasaron de "bajarle la caña" al cuerpo técnico a subirse al barco de las celebraciones tras la agónica victoria en la tanda de penales.

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La polémica contestación de José Luis Chilavert

Lo que nadie vio venir fue la tajante y polémica intervención de José Luis Chilavert. El histórico exarquero y capitán de la albirroja no tardó en reaccionar al posteo de la influencer con una respuesta que causó un repudio masivo en las plataformas digitales por su tono misógino.

Lejos de apaciguar las aguas, el ídolo paraguayo sentenció con crudeza: "Hay que tener memoria. Si la prostitución llegó al fútbol, está todo perdido".

José Luis Chilavert

José Luis Chilavert

Asimismo, Chilavert minimizó cualquier análisis táctico al argumentar que el boleto a la siguiente ronda se consiguió exclusivamente por "la rebeldía de sus jugadores", quienes según su visión lograron rescatar la verdadera esencia del fútbol paraguayo, sin expresar nada del técnico Gustavo Alfaro con el que fue extremadamente crítico en esta Copa del Mundo.

El exabrupto de Chilavert generó una ola inmediata de críticas por parte de los usuarios de redes y de algunos medios, quienes salieron en defensa de la modelo y catalogaron el comentario como un ataque personal totalmente fuera de lugar.

Mientras Paraguay celebra un hito deportivo formidable tras 16 años de ausencia en los primeros planos globales, las diferencias internas y los reproches cruzados demuestran que la tensión sigue latente en el entorno del fútbol guaraní.

Aquí se puede ver el posteo de José Luis Chilavert:

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