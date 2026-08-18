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La maldición que ya tiene más de una década que intentará romper Montevideo City Torque vs Tigre en la Copa Sudamericana

El equipo de Marcelo Méndez tiene todo para lograr la clasificación este miércoles, tras haber ganado de visitante la semana pasada

18 de agosto de 2026 17:00 hs
El Observador | Marcelo Decaux

Por  Marcelo Decaux

Montevideo City Torque ante Tigre por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Montevideo City Torque ante Tigre por los octavos de final de la Copa Sudamericana

EFE

El fútbol uruguayo atraviesa una cita decisiva en el plano continental. Este miércoles, Montevideo City Torque saldrá a la cancha frente a Tigre de Argentina con una oportunidad inédita: terminar con una racha de 11 años sin que un equipo de los denominados "chico" del país alcance los cuartos de final de una copa internacional.

Desde 2015, ni la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana han visto a un club uruguayo.-excluyendo a Nacional y Peñarol- instalarse entre los ocho mejores del continente.

La última gran "hazaña" la firmó Defensor Sporting en la Copa Sudamericana 2015.

El equipo de Juan Tejera estuvo muy cerca

Aquella noche del 20 de octubre de 2015, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, el conjunto violeta quedó eliminado a manos de Huracán tras caer 1-0 con gol de Ramón "Wanchope" Ábila.

Montevideo City Torque vs Tigre: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo que va por la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Las elogiosas palabras del club Genk de Bélgica en la presentación de Kevin Amaro, quien además ya entrenó con sus compañeros

Aquel histórico plantel de Defensor Sporting, conducido por Juan Tejera, presentó una formación repleta de nombres de jerarquía: Martín Campaña en el arco; Emilio Zeballos, Andrés Scotti, Guillermo Fratta y Sebastián Ariosa en la zaga; Mathías Cardacio, Mauro Arambarri, Brian Lozano, Facundo Castro y Felipe Rodríguez en el mediocampo; con Maximiliano Gómez como referente de ataque.

Vale decir además que justamente en estos últimos partidos de Copa Sudamericana fue que debutó uno de los mejores jugadores violetas de los últimos tiempos, como lo fue justamente Gómez.

Entre los suplentes esperaban su oportunidad figuras como Gonzalo Carneiro, Martín Rabuñal, Mathías Suárez, Leonardo Pais, Andrés Fleurquin, Héctor Acuña y Yonatan Irrabázal, mientras que Guillermo De los Santos se perdió el encuentro por lesión.

Desde aquella noche en Parque Patricios, ningún otro club en desarrollo logró meterse en esa instancia de privilegio.

Sin embargo, el panorama resulta sumamente alentador para Montevideo City Torque.

El equipo de Marcelo Méndez llega al choque de vuelta tras haber conseguido una victoria clave por 1-0 la semana pasada en condición de visitante en Victoria, Buenos Aires, lo que le otorga una ventaja de peso para definir la llave en casa y escribir una nueva página en el fútbol local.

Estos fueron los últimos clubes en desarrollo del fútbol uruguayo que lograron alcanzar los cuartos de final en un torneo continental:

Año Club Torneo Continental Instancia alcanzada
2015 Defensor Sporting Copa Sudamericana Cuartos de final (eliminado por Huracán)
2014 Defensor Sporting Copa Libertadores Semifinales (eliminado por Nacional de Paraguay)
2009 Defensor Sporting Copa Libertadores Cuartos de final (eliminado por Estudiantes LP)
2009 River Plate Copa Sudamericana Semifinales (cayó ante LDU Quito)
2007 Defensor Sporting Copa Libertadores Cuartos de final (eliminado por Grêmio)

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