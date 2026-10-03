Maximiliano Araújo elogió a Diego Forlán, su nuevo entrenador en la selección uruguaya, y habló sobre el Mundial 2026: "Va pasando un poco mas el dolor"

Maximiliano Araújo elogió a Diego Forlán , su nuevo entrenador interino en la selección uruguaya , y habló sobre su experiencia en el Mundial 2026 en una entrevista con AUF TV, el canal de contenidos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, publicada antes del encuentro ante India del próximo martes.

El extremo del Sporting de Portugal reconoció que tenía "muchas ganas" de conocer a Forlán, algo que pudo cumplir en esta fecha FIFA. "Para mí es un privilegio, un honor y también obviamente es algo muy lindo porque uno creció viéndolo a él haciendo esos goles de afuera del área" , valoró el futbolista.

Además, expresó su "felicidad" por "tener como entrenador a uno de los mas grandes de la historia del país" , y remarcó que desea aprender de él durante esta experiencia. "Empieza algo muy lindo, que ojala sea algo maravilloso", agregó.

Araújo afirmó que extrañaba "esas anécdotas, compartir esos mates, jugar esos trucos, pasar un rato con los compañeros" de la selección, y destacó que "hay una energía increíble" en el plantel.

"Amo a mi país, tengo admiración de todos los compañeros. Era un sueño poder jugar con esta nueva generación, el Fede (Valverde), el Rodri Bentancur y creo que hoy disfruto mucho jugar a su lado, como al lado de todos", continuó el extremo, que afirmó que haber jugado el Mundial 2026 fue su "sueño más grande", a pesar de la temprana eliminación en fase de grupos.

"Trate de disfrutarlo al máximo y obviamente ahora va pasando un poco mas el dolor, que fue grande porque teníamos muchísimas expectativas, grandísimos jugadores, un grandísimo plantel, pero son cosas que pasan porque esto es fútbol", lamentó.

Por otra parte, Araújo recordó una anécdota con el director de Selecciones de la AUF, Jorge Giordano, cuando era juvenil de Wanderers.

"Me acuerdo que llego tarde a un entrenamiento, él me estaba subiendo a entrenar con el primer equipo. Después del entrenamiento habló conmigo y le expliqué la situación de que mi casa se llovía, que teníamos que levantarnos muy temprano de madrugada y ya hacía muchos días que no paraba la lluvia. Me dormí, se lo explique. Cuando uno siempre va con la verdad y camina derecho en la vida todo se soluciona. Se lo conté, sin vergüenza y a la semana me dijo que estaría todo cambiado, que no tendría excusas. Cuando yo vi cambiar el techo en mi casa fue una de las sensaciones mas lindas que me pasó en la vida, me largué a llorar porque para mi familia y para mí era algo inalcanzable, porque en ese entonces era mucho dinero, muchas goteras", contó Araújo, que "siempre" le agradece el gesto a Giordano, aunque a él "no le gusta mucho".

Además, el jugador también habló sobre su madre, que explicó que "no se imagina la magnitud de lo que uno representa para muchos niños", pero valoró que está "muy orgullosa" de él, y le agradeció por todo lo que hizo "y sigue haciendo" por su familia. "Es increíble poder tenerla a ella como madre", concluyó.