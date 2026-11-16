La Comisión Nacional de Fomento Rural ( CNFR ) , una de las principales gremiales agropecuarias en Uruguay, expuso su inquietud considerando la existencia de "señales preocupantes que reflejan un cambio sustancial en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) que históricamente hemos defendido" .

Este lunes 16 la entidad que se fundó en 1915 y preside Cristina Revetria emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación acerca de la situación y futuro del INIA .

En el documento, remitido a El Observador, se señala "la disminución del aporte presupuestal por parte del Estado en los últimos períodos de gobierno, con respecto al aporte que realizamos las y los productores al financiamiento de INIA".

El balance de los empresarios de CUFMA tras participar en una de las mayores ferias de tecnología del mundo

Eso, se explica, "asociado a la pérdida de jerarquía, presupuesto y personal del área de Producción Familiar comprendido en el reciente Plan Estratégico Quinquenal, sumado a los artículos incluidos en el Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que promueve la asociación de INIA con privados y que cuenta con media sanción de la Comisión de Hacienda del Senado (a tapa cerrada sin haber sido discutido), son algunas de las señales preocupantes que reflejan un cambio sustancial en el INIA que históricamente hemos defendido".

"Lejos de construir un INIA que aporte a una investigación para los intereses nacionales, y más específicamente de la producción familiar, las señales son de haber iniciado un camino hacia la investigación subsidiada por productores y Estado, para un sector privado que pueda pagarla como mercancía".

La CNFR en su momento planteó a la Comisión de Hacienda de Diputados, algo que ahora reivindica, "la necesidad de quitar los artículos de INIA del proyecto de ley mencionado, que está a consideración en dicha comisión, y que los mismos sean discutidos y analizados como artículos aparte en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, con la amplitud y tiempos necesarios para su análisis y búsqueda de alternativas".

Al final del comunicado la gremial reflexiona que acciona "por una investigación con autonomía para los intereses nacionales y contemplando la importancia que tiene la producción agropecuaria familiar en nuestro país".

El comunicado de la CNFR