En plena cosecha en Uruguay la colza llegó a US$ 528 por tonelada en las planillas de los exportadores

Los valores de los granos cortaron la racha bajista . Los precios de la soja y la colza cerraron la semana con importantes repuntes mientras que el trigo cortó una secuencia de 10 semanas en caída y el maíz en Estados Unidos tocó piso luego de seis semanas de baja. A la vez, la cotización de la colza pegó un salto .

La colza recuperó 22 dólares en el mercado europeo, un 4,2% en la posición febrero 2027 de la Bolsa de París, un rebote que se moderó por la fuerte baja del euro frente al dólar que dejó el tipo de cambio en US$ 1,10, el más bajo en 20 meses.

En plena cosecha en Uruguay, la oleaginosa de invierno recuperó US$ 16 hasta US$ 528 por tonelada en las planillas de los exportadores.

Con la presencia del presidente Orsi se inauguró la cosecha de trigo en una zafra con un área 10% mayor

El cultivo cierra una semana positiva en una zafra récord en área y producción con un rendimiento que puede mantenerse muy similar al del año pasado, entre 1.700 y 1.750 kilos por hectárea.

En las primeras chacras cosechadas, sembradas en fechas óptimas, se obtuvieron rendimientos de hasta 2.200 kilos por hectárea y 3.000 kg/ha en casos excepcionales, indicaron operadores agrícolas.

EL USDA le dio aire a la soja

La cotización de la soja rebotó 3% en la Bolsa de Chicago durante la semana hasta US$ 459 en la posición julio 2027 de referencia para la cosecha en Uruguay, y US$ 418 la tonelada este viernes en el mercado local.

El quiebre fue el martes, tras el informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que recortó las existencias de soja por debajo de las estimaciones del mercado por incrementos en las exportaciones y el uso doméstico, a pesar de que subió la previsión de producción a un record de 125 millones de toneladas.

El repunte del petróleo de 7% durante la semana contribuyó a afirmar el precio de la soja, si bien el mercado estadounidense observa con preocupación la disparada del dólar en Brasil que mejora la competitividad de los exportadores brasileños.

Este viernes la CONAB de Brasil mantuvo sus previsiones de producción de la próxima cosecha en 181,6 millones de toneladas y las exportaciones en 118 millones de toneladas.

En Uruguay una encuesta entre los integrantes de la asociación de semilleristas Urupov estimó una siembra de área de soja en torno a 1,26 millones de hectáreas para la zafra 2026/27 apenas por encima de los 1,25 millones/has en la temporada anterior.

Para la colza la proyección de Urupov se redujo de 400.000 a 390.000 hectáreas respecto a la previsión anterior, y el área de trigo cae fuertemente de 240.000 a 210.000 hectáreas.

En Argentina la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó el firme avance en la siembra de soja en las dos últimas semanas que llegó al 20% frente al 10% de un año atrás.

Para el maíz y la soja la BCR estimó una producción de 67,5 millones de toneladas y 47,8 millones de toneladas respectivamente.

El informe del USDA hizo una corrección bastante importante en la estimación de producción de Estados Unidos, que tendrá un rendimiento bueno pero menor al esperado que dejará una cosecha de 403,7 millones de toneladas con menos área que el año pasado en función a los altos precios del nitrógeno a la hora de la siembra que llevó a que los productores se volcaran a la soja.

Son casi 30 millones de toneladas menos de maíz estadounidense que el área anterior.

El USDA aumentó la proyección de producción de Brasil desde 139 a 141 millones de toneladas y la de Argentina de 55 a 57 millones de toneladas, equilibrando la baja de Estados Unidos.

Uruguay también tendrá una producción mayor a la del año pasado, sobre los 2,5 millones de toneladas según las primeras estimaciones.

Cebada y trigo lanzaron cosechas

La cosecha de cebada fue lanzada en Ombúes de Lavalle con perspectivas de buenos rendimientos, mejores a los de la zafra pasada, con márgenes de equilibrio que subieron en las últimas semanas por el desplome del precio del trigo –referencia para la cebada maltera- desde US$ 285 a US$ 215 la tonelada en 10 semanas seguidas de baja.

Este viernes la semana cerró con un mínimo repunte de 0,3% en la posición diciembre 2026 de Chicago, menos de un dólar de suba.

Bruno Maneiro de Maltería Oriental, destacó el “muy buen inicio de la cosecha, teniendo en cuenta las expectativas y el clima”.

“Lo más importante son los buenos calibres de grano y el contenido de proteína, de intermedio a bajo”, dijo en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

La cebada forrajera cotiza entre US$ 200 y US$ 205 por tonelada, con precios ganaderos que dan un soporte a todo lo que la industria triguera y maltera no pueda captar.

La cosecha de trigo también fue lanzada esta semana en Dolores, con expectativas de obtener un saldo exportable de unas 600.000 toneladas dentro de una cosecha de alrededor de un millón de toneladas y con expectativas comerciales de colocación en Brasil, donde además de la sensible baja de área sembrada los trigos cosechados muestran dificultades de calidad panadera que podrían favorecer las exportaciones de Uruguay.

Lo que pasa con el arroz

El arroz en Brasil ajustó 1,5% en reales en las últimas dos semanas y en la conversión a dólares cerró la semana en US$ 14,32 por la debilidad de la moneda brasileña que se depreció más de 10%.

La siembra en Uruguay alcanzó el 98% con algunas zonas por completar en el norte y el centro del país.

En Brasil la siembra para la zafra 2026/27 alcanzaba este viernes el 85% del área prevista de 862 mil hectáreas en Rio Grande del Sur.