MGAP invierte $ 40 millones en un nuevo llamado para apoyar proyectos liderados por mujeres

Con una inversión prevista de $ 40 millones , el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , a través de la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) , anunció los detalles de la tercera convocatoria a beneficiarse con el programa "Mujeres de la Granja" .

Según se explicó a El Observador, el 30 de octubre, como cierre en el mes de las mujeres rurales, lanzó una nueva convocatoria del mencionado programa y lo hizo teniendo como consigna “Creciendo en equidad y autonomía”.

La convocatoria es una iniciativa que busca fortalecer la participación de las mujeres en el sector granjero, promoviendo su autonomía económica y generando nuevas oportunidades de desarrollo en el marco de los sistemas productivos granjeros.

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El llamado, como se indicó, dispone de $ 40 millones no reembolsables, que se distribuirán en dos modalidades de proyectos: iniciación y escalamiento.

La primera etapa, que se encuentra abierta y finaliza el 30 de enero de 2027, está dirigida a proyectos de iniciación, tanto individuales como grupales.

Luego, a partir de marzo de 2027, se habilitará la segunda fase, destinada a proyectos de escalamiento.

Según explicó la directora de la Granja, Laura González, las convocatorias prevén apoyo para inversiones en cualquiera de sus modalidades.

Inserción de las mujeres rurales en las cadenas de valor

“Están bien definidos los tipos de inversiones que se aceptan, porque hay que recordar que es una convocatoria del Fondo de Fomento de la Granja. Además, dispone de fondos para capacitación en la gestión de los proyectos. El objetivo es mejorar los procesos productivos, incorporar tecnologías y buenas prácticas, y favorecer, por ejemplo, los procesos de comercialización y de agregado de valor, promoviendo la inserción de las mujeres rurales en las cadenas de valor del sector granjero”, sostuvo González.

Los montos asignados

Del total de los fondos disponibles, se destinarán hasta $ 25 millones a los proyectos de iniciación y $ 15 millones a los de escalamiento.

En la primera categoría, los apoyos para inversiones podrán alcanzar los $ 200.000 en propuestas individuales y los $ 400.000 en proyectos colectivos, con la posibilidad de ampliar este último monto hasta $ 600.000, según la cantidad de integrantes.

Los requisitos que informó el MGAP

La iniciativa está dirigida a mujeres mayores de 18 años que cumplan con los requisitos de residencia establecidos en las bases de la convocatoria.

Se podrán presentar proyectos individuales o colectivos, estos últimos integrados por dos o más participantes.

En todos los casos, las propuestas deberán canalizarse a través de una organización patrocinante, como sociedades de fomento rural, cooperativas o asociaciones civiles.

Además del financiamiento, la convocatoria contempla asistencia técnica, apoyo para la gestión de los proyectos y capacitación, con el objetivo de mejorar los procesos productivos, incorporar tecnologías y buenas prácticas, fortalecer la comercialización y favorecer la inserción de las mujeres en las cadenas de valor del sector.

Entre los aspectos que se priorizarán se encuentran la participación de mujeres jóvenes, las responsabilidades de cuidado, la residencia en el lugar donde se desarrollará el proyecto y la disponibilidad de tiempo para llevarlo adelante.

También se valorarán las iniciativas que incorporen prácticas agroecológicas, innovación, estrategias comerciales y propuestas sostenibles en el tiempo.

Continuidad de una política

Esta tercera edición da continuidad a una política impulsada por DIGEGRA en el marco del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias, que busca reducir las desigualdades en el acceso a recursos, oportunidades y reconocimiento de las mujeres en el medio rural.

A partir de la experiencia de las dos primeras ediciones, la nueva convocatoria procura ampliar las herramientas disponibles para que más mujeres puedan desarrollar sus emprendimientos, generar ingresos propios y tener una mayor participación en la gestión de sus sistemas productivos.

Las interesadas deberán presentar sus proyectos a través de una organización patrocinante y contar con la formulación de un técnico habilitado por DIGEGRA.

La documentación deberá entregarse en las agencias zonales del organismo, mientras que los formularios correspondientes deberán enviarse al correo [email protected].

Las bases y condiciones de la convocatoria se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del MGAP.