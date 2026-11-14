La declaración impulsada por el gobierno de Orsi para renovar la conducción de ONU que juntó la firma de Milei, Lula, Kast, Díaz-Canel y Delcy Rodríguez

El gobierno de Yamandú Orsi impulsó esta semana un comunicado de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que terminó juntando la firma de presidentes tan enfrentados entre sí como Lula da Silva (Brasil) y Javier Milei (Argentina) o Abelardo de la Espriella (Colombia) y Miguel Díaz-Canel (Cuba).

En su calidad de presidente pro témpore de la Celac, Uruguay procuró “dar un paso fuerte” y “llevar a nivel de mandatarios” una declaración referida a la futura conducción de Naciones Unidas, dijo el canciller Mario Lubetkin a El Observador. El jerarca defendió que es algo sin precedentes en este tipo de organismos en que los comunicados suelen aprobarse con la rúbrica de diplomáticos designados por cada cancillería.

El pronunciamiento responde a la voluntad de la Celac –expresada en la firma de 24 de los 33 jefes de Estado de la región– de que el próximo secretario general de Naciones Unidas sea una persona de la región, bajo la premisa de que la última –y la única– representación a ese nivel en el organismo se remonta a la gestión del peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991.

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Los presidentes manifestaron en este sentido su “llamado respetuoso al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esta posición regional sea respetada en el marco del proceso de consultas y decisiones” para renovar la cúpula del organismo.

Desde que asumió la presidencia pro témpore de la Celac, el gobierno de Orsi se abstuvo de respaldar una candidatura puntual y ha auspiciado en cambio todas las postulaciones que surjan a instancias de ejecutivos de la región. Esta posición llevó a Uruguay a ser sede de un “diálogo regional” con la participación de cinco candidatos de la región, entre los que se contaron la costarricense Rebeca Grynspan –la favorita a ser electa–, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la guyanesa Carolyn Rodrigues Birkett, el argentino Rafael Grossi y la chilena Michelle Bachelet.

Desde junio de este año hubo ocho votaciones informales en el seno del Consejo de Seguridad de ONU, con la incorporación en el correr de los meses de postulantes de otras partes del mundo como el turco Feridun Hadi Sinirlioglu y la emiratí Lana Zaki Nusseibeh.

Lubetkin explicó que el impulso a la declaración de Celac respondió a la escasa presencia de América Latina en ese ámbito, dado que los únicos dos países de la región que están son Panamá y Colombia.

A su vez, preocupó en el gobierno que hasta ahora –más allá de haber sido votaciones informales y no definitivas– todas las candidaturas latinoamericanas o caribeñas han tenido algún voto en contra de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que en una instancia formal tendrán posibilidad de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.

En la última votación del 5 de noviembre, Rebeca Grynspan logró 12 apoyos a su favor y lidera las preferencias, pero también obtuvo tres votos en contra, mientras la pulseada geopolítica entre las potencias marca el ritmo del proceso de decisión.

Lubetkin destacó que en cuestión de tres días desde mediados de la semana, la propuesta de declaración de Uruguay a los demás países de Celac concitó el apoyo de los principales jefes de Estado de la región.

Entre ellos se cuentan los ya citados Lula, Milei, De la Espriella, Díaz-Canel, pero también José Antonio Kast (Chile), Claudia Sheinbaum (México), Rodrigo Paz (Bolivia), Delcy Rodríguez (Venezuela), Pedro Alliana (Paraguay), Keiko Fujimori (Perú), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), entre otros.

Entre los nueve presidentes que no contestaron a la convocatoria están Daniel Ortega (Nicaragua) y Nayib Bukele (El Salvador).

En medio de la polarización que marca los vínculos entre varios de los países de la región, Lubetkin destacó que el amplio apoyo a la declaración impulsada por Uruguay es “imagen del reconocimiento” que tiene el país en el concierto internacional y de “una forma de acción y liderazgo”.

El canciller añadió que más allá de esta coyuntura particular, este vínculo “obliga” a los países latinoamericanos y caribeños a profundizar su “relación” como un jugador en este contexto geopolítico.

El comunicado publicado el jueves fue remitido a la presidenta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la embajadora Sanita Pavluta-Deslandes. La próxima votación en ese ámbito tendrá lugar la semana que viene.