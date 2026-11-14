Los uruguayos tienen más miedo al delito y cambian sus hábitos por inseguridad, según encuesta

Hay cosas que antes se hacían sin pensarlo demasiado. Caminar por determinada calle al volver a casa, sacar el celular para responder un mensaje, llevar efectivo en la billetera o salir de noche. Hoy, para una parte importante de los uruguayos, esas pequeñas decisiones cotidianas vienen acompañadas de una pregunta: ¿vale la pena correr el riesgo?

El miedo no siempre se traduce en una denuncia policial. A veces aparece en forma de una calle que se evita, un teléfono que permanece guardado o una salida que se cancela. Y, según una nueva encuesta del Núcleo de Investigación en Comunicación de la Universidad ORT Uruguay , esas restricciones forman parte de la vida cotidiana de una mayoría de la población.

El 79,8% de los consultados reconoce que durante el último año dejó de hacer al menos una actividad por temor a sufrir un delito. Las conductas más restringidas son caminar por determinadas calles o zonas (44,1%), usar el celular en la vía pública (42%) y llevar dinero en efectivo u objetos de valor (38,9%). Casi cuatro de cada diez también dejaron de salir de noche por miedo a ser víctimas de la delincuencia .

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La preocupación no es menor. Cuando se pregunta cuál es el principal problema del país en el presente, la inseguridad aparece en primer lugar , con 30% de las respuestas. Apenas por encima del costo de vida y los ingresos, que reúne 28,6%. El desempleo queda tercero, con 19,3%.

Pero una cosa es la preocupación y otra la percepción de lo que está ocurriendo. En ese terreno, el diagnóstico de los uruguayos es todavía más contundente: el 76,1% considera que la delincuencia aumentó durante los últimos 12 meses. Para el 45,8%, el incremento fue importante. Apenas el 4,5% cree que los delitos disminuyeron.

La sensación de inseguridad, sin embargo, no se distribuye de la misma manera en todo el territorio. Montevideo aparece como un lugar bastante más hostil que el interior del país cuando se pregunta por la seguridad en el propio barrio. En la capital, el 56,3% dice sentirse inseguro o muy inseguro al caminar por las calles de su zona. En el interior, esa proporción baja a 38,8%. Allí, en cambio, el 55,8% manifiesta sentirse seguro o muy seguro.

La diferencia también aparece cuando se observa la autoubicación ideológica de los encuestados. Entre quienes se identifican con la izquierda, el 26,6% dice sentirse inseguro en su barrio. Entre quienes se ubican en el centro, el porcentaje asciende a 56,2%, mientras que entre los identificados con la derecha alcanza el 54,3%.

La percepción del aumento de la delincuencia también presenta diferencias: 54,2% entre los encuestados de izquierda, 83,1% en el centro y 89,3% en la derecha. Aunque el temor atraviesa a todos los sectores, la intensidad con que se manifiesta no es la misma.

El delito que se mudó a las pantallas

Hay un signo de los tiempos modernos en los resultados de la encuesta. Mientras la inseguridad que más preocupa suele asociarse con una rapiña o un robo en la calle, cuando se pregunta por los delitos que efectivamente sufrieron los uruguayos durante el último año, aparece otro escenario.

Los delitos digitales superan a los tradicionales. El 29,2% de los encuestados declara haber sido víctima de al menos un delito cometido en el entorno digital. En los delitos tradicionales, la proporción es de 20,9%.

La estafa o el fraude en línea encabeza la lista: alcanza al 17,5% de los consultados. Es más del doble que las amenazas, el hecho tradicional más mencionado, con 8,1%. Eso no significa que el encuestado sepa qué es según el Código Penal el delito de “amenaza”, sino cómo percibió un hecho violento.

Después aparecen el robo o secuestro de cuentas de WhatsApp y redes sociales (7,1%), el acoso u hostigamiento digital (6,3%) y el acceso no autorizado a cuentas bancarias (5%).

En el mundo físico, los hurtos en viviendas sin violencia representan el 5,5% de las respuestas y los arrebatos en la vía pública, el 5,1%. El robo o la rapiña con violencia o amenaza alcanza al 1,8%, mientras que las agresiones físicas llegan al 2%.

No significa que los delitos callejeros hayan desaparecido ni que sean menos preocupantes. Pero sí muestra que la experiencia de victimización de los uruguayos está cambiando y que una parte importante de los problemas de seguridad ya no requiere que el delincuente esté físicamente cerca de su víctima.

Hasta siguiendo con el concepto de red, como otrora se le llamaba a internet, podría jugarse con la analogía de esa red de pesca.

También hay diferencias generacionales que llaman la atención. La victimización digital aumenta con la edad: alcanza al 22,7% entre las personas de 16 a 34 años y llega al 35,4% entre quienes tienen 55 años o más. Eso puede tener una explicación en la llamada alfabetización digital, aunque una correlación no es siempre causalidad.

En cambio, los delitos tradicionales presentan una distribución menos lineal: afectan al 18,3% de los más jóvenes, al 21,7% de quienes tienen entre 35 y 54 años y al 23,2% de los mayores de 55.

Las mujeres tienen más miedo, aunque denuncian menos delitos

Otro de los contrastes más significativos aparece cuando se comparan las respuestas de hombres y mujeres.

Los hombres declaran haber sufrido más delitos tradicionales durante el último año: 24,9%, frente al 17,5% de las mujeres. Sin embargo, ellas manifiestan bastante más temor.

El 16,7% de las mujeres dice sentirse muy insegura en su barrio. Entre los hombres, esa proporción es de 8,9%. También se preocupan más seguido por la posibilidad de sufrir un delito: 43,4% frente a 36,4%.

La diferencia se traslada a las decisiones cotidianas. El 85,5% de las mujeres dejó de realizar al menos una actividad por temor a la delincuencia, frente al 73,2% de los hombres.

Es decir, aunque los hombres declaran una mayor victimización tradicional, las mujeres restringen más sus movimientos y modifican con mayor frecuencia sus hábitos por miedo a convertirse en víctimas.

La inseguridad también llega por el algoritmo

El lugar donde los uruguayos se enteran de los delitos ayuda a completar el panorama. Las redes sociales ya son la principal vía de información sobre hechos de inseguridad: 59,8% menciona plataformas como Facebook, Instagram, TikTok o X. La televisión aparece en segundo lugar, con 52,9%, y los portales de noticias digitales, terceros, con 36%.

Los informativos de televisión han hecho un esfuerzo para intentar que la llamada “crónica roja” abandone la editorialización: la música de fondo, la muestra de imágenes sangrientas o que puedan revictimizar. Cualquiera de esas medidas éticas parecen no correr en los algoritmos de las redes sociales.

Hay un dato que merece detenerse: el 85,5% dice encontrar contenido sobre delitos en las redes sociales siempre o bastante seguido. Y para dos de cada tres (67,3%) esas noticias aparecen espontáneamente en su pantalla, sin que las hayan buscado. O en realidad las buscaron sin darse cuenta y la red les devuelve el consumo.

La exposición tampoco es necesariamente una decisión consciente. El 69,7% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que cuanto más contenido sobre delitos ve, más publicaciones de ese tipo le aparecen. Además, el 54,7% considera que el contenido que encuentra está seleccionado por un algoritmo y no por una elección propia.

La circulación de noticias policiales tiene otra particularidad: siete de cada diez encuestados (71,8%) consideran que gracias a las redes sociales se enteran de casos que antes no se conocían. Sin embargo, el 39,6% cree que la información que circula suele estar distorsionada y el 35,8% considera que las redes exageran la cantidad real de delitos.

¿Esa exposición está relacionada con el miedo? Los datos de la encuesta muestran que sí existe una asociación.

Entre quienes encuentran contenido sobre delitos en redes sociales siempre, el 62,5% se siente inseguro en su barrio. Entre quienes casi nunca o nunca se topan con ese tipo de publicaciones, la proporción cae a 23,4%.

La diferencia también aparece cuando se pregunta si creen que la delincuencia aumentó mucho: 65,5% entre quienes están siempre expuestos a noticias policiales, frente a 19,7% entre quienes casi nunca o nunca las encuentran.

La llamada de sensación de inseguridad es tan atendible como los hechos de inseguridad mismos. Los políticos lo saben. La academia también.

Seguir cuentas dedicadas a difundir hechos policiales también marca diferencias. Entre quienes siguen varias de estas páginas, el 68,5% se siente inseguro en su barrio y el 64,2% considera probable ser víctima de un delito durante los próximos 12 meses. Entre quienes no siguen ninguna, esos porcentajes bajan a 41,8% y 33,8%, respectivamente.

Los investigadores advierten que se trata de asociaciones y no de una demostración de causalidad. Es decir, los resultados no permiten afirmar que consumir más noticias policiales provoque necesariamente más miedo. También es posible que quienes ya sienten mayor preocupación busquen o presten más atención a ese contenido.

De hecho, cuando se compara a quienes se informan exclusivamente por televisión con quienes lo hacen exclusivamente por redes sociales, las diferencias en la percepción de inseguridad son mucho menores. La exposición parece importar más que la plataforma por la que llega la noticia.

Seguridad a cambio de privacidad

En un país donde la inseguridad encabeza las preocupaciones públicas, la Policía continúa siendo la institución que genera mayor confianza. La menciona el 47,3% de los encuestados, bastante por encima del Ministerio del Interior (25,1%) y del Poder Judicial (20,6%).

Pero hay un dato que también habla de la disposición de los uruguayos frente a la inseguridad: más de la mitad (50,9%) estaría dispuesta a resignar algo de privacidad a cambio de obtener mayor seguridad. Un 28,4% se opone a esa posibilidad y un 20,7% no tiene una posición definida.

La pregunta, entonces, no es solamente cuánto miedo tienen los uruguayos ni cuántos delitos sufrieron. También es cuánto están dispuestos a cambiar de su vida cotidiana —y de sus libertades— para sentirse más seguros.

La encuesta muestra una sociedad que percibe un aumento de la delincuencia, que modifica sus hábitos para evitar convertirse en víctima y que convive cada vez más con delitos que ocurren detrás de una pantalla. Una sociedad en la que la inseguridad ya no se mide únicamente por lo que sucede en las calles, sino también por lo que aparece, una y otra vez, en el teléfono.

¿Cómo se hizo la encuesta?

Encuesta realizada por el Núcleo de Investigación en Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad ORT Uruguay, entre el 15 y el 23 de septiembre de 2026. Se aplicó un cuestionario estructurado mediante la técnica CAWI (encuesta online autoadministrada) a 1.264 personas mayores de 16 años residentes en Uruguay. La muestra fue ajustada según parámetros poblacionales de sexo, edad, nivel educativo y región. El estudio declara un nivel de confianza del 95% y un margen de error declarado de 2,76%.