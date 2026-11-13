Casi la mitad de los uruguayos con diabetes no sabe que la tiene: las señales de alerta para consultar a tiempo

Sed constante, cansancio que no cede, visión borrosa o heridas que tardan en cicatrizar. Son señales silenciosas que muchas veces se dejan para después en medio de la rutina, pero ignorarlas tiene un costo alto. En Uruguay, el 8,4% de la población adulta vive con diabetes —unas 201.500 personas de entre 20 y 79 años—, pero casi cinco de cada diez (48,9%) desconocen su diagnóstico , según estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (IDF).

El dato cobra especial relevancia este sábado 14 de noviembre en el Día Mundial de la Diabetes , que en su edición 2026 lleva como lema "Actuar a tiempo frente a la diabetes" para impulsar la detección precoz. "Que casi la mitad no lo sepa significa que muchas personas podrían estar desarrollando complicaciones sin saberlo, pero un análisis sencillo de glucosa en sangre puede ser el primer paso para cambiar su historia", afirmó la doctora Tamara Rodríguez , diabetóloga especializada en obesidad.

El escenario local acompaña una tendencia continental. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que 112 millones de adultos en las Américas (13%) padecen diabetes y apenas el 58% de los mayores de 30 años recibe tratamiento. En la diabetes tipo 2 —la variante más frecuente—, el organismo no utiliza la insulina de forma eficaz y acumula glucosa en sangre, lo que sin control daña el corazón, los riñones, los ojos y los nervios.

La vida después del diagnóstico: cómo convivir con la diabetes sin renunciar a los proyectos de vida

La OPS vincula el crecimiento de esta patología en la región con el avance de la obesidad. El exceso de grasa visceral favorece procesos inflamatorios y resistencia a la insulina, potenciando el síndrome cardiovascular-renal-metabólico definido por la Asociación Americana del Corazón, donde la obesidad, la diabetes y las afecciones cardíacas y renales multiplican el riesgo en conjunto.

Por ello, los especialistas insisten en que ambas son enfermedades crónicas complejas —en las que inciden factores biológicos, genéticos y ambientales— y piden dejar atrás el estigma de atribuirlas a una supuesta "falta de voluntad", un prejuicio que aleja a los pacientes de la consulta y retrasa los diagnósticos.

Señales de alerta y nuevos tratamientos

Dado que la diabetes tipo 2 avanza de forma gradual y suele pasar inadvertida durante años, los médicos recomiendan consultar ante síntomas como sed excesiva, necesidad frecuente de orinar, cansancio persistente, cambios en la visión, hormigueo en manos o pies, infecciones recurrentes o heridas que demoran en cicatrizar. Incluso sin molestias, se aconsejan chequeos periódicos en personas con sobrepeso, obesidad o antecedentes familiares.

Hoy el tratamiento evolucionó hacia una protección metabólica integral. Según las guías clínicas de la IDF, junto con la alimentación equilibrada y la actividad física adaptadas a cada persona, nuevas terapias —como los inhibidores de SGLT2, los agonistas GLP-1 y los duales GIP/GLP-1— permiten regular la glucosa al tiempo que aportan beneficios en la reducción de peso y el cuidado cardiovascular y renal, siempre bajo indicación médica.