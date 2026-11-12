Rentistas venció a Plaza en Colonia y de la mano de Omar "Turco" Asad y del liderazgo de Carlos Sánchez, vuelve a Primera División en 2027

Rentistas venció 1-0 a Plaza en la última fecha de la fase regular de Segunda División Profesional y logró el ascenso a Primera División para la temporada 2027, en tanto los colonienses se consagraron campeones.

Este logro de Rentistas llega de la mano del entrenador argentino Omar "Turco" Asad , quien tomó al equipo a mitad de temporada y lo encaminó hacia el logro.

La victoria de los rojos desactivó las aspiraciones de Colón, que venció 1-0 a Cerrito con gol de Leandro Méndez, y de Atenas, que superó a Oriental con tanto de Nicolás Suárez, y esperaban un traspié de Rentistas para arrebatarle el ascenso.

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Previo a la última fecha, Rentistas aventajaba por un punto a Colón y Atenas.

Tras completarse la última jornada, Plaza terminó campeón con 53 puntos, Rentistas con 52 y Colón y Atenas de San Carlos con 51 quedaron a uno del segundo lugar en la tabla y del ascenso. Ahora irá a los playoffs para definir el último cupo para Primera en 2027.

Clasificaron a playoffs Colón, Atenas, Fénix y Huracán/La Luz. Uno de ellos jugará en Primera el próximo año.

La alegría de Carlos "Pato" Sánchez por su ascenso con Rentistas

Tras la victoria de Rentistas, Carlos "Pato" Sánchez, explicó lo que representó este logro: "Tuvimos un comienzo de año que no fue el esperado, con grandes partidos pero sin conseguir resultados en el inicio del año. Hicimos un sacrificio bárbaro, y en el final se vio que nadie se guardó nada y conseguimos el objetivo que fue muy importante".

¿Cuál fue la clave? "La confianza e ir por más fue la clave del plantel, que nunca se dio por vencido. Y que ante la adversidad sacó su mejor versión. Con grandes grupos se consiguen cosas y en mi tercera vez peleando el ascenso lo conseguí".

Cuando le pidieron que comparara este logro con otras conquistas de su carrera, respondió: "Lograr este ascenso para mi es muy importante. Todas las cosas que gané son importantes. Era el objetivo desde principio de año y nos tocó al final ganar partidos importantes, estuvimos a la altura y fuimos uno de los equipos que más puntos conseguimos".

Por su parte, el entrenador Asad dijo: "Cuando llegué teníamos solo cinco puntos y me propusieron el proyecto con el objetivo de lograr el ascenso. Después de la temporada que hicimos fue merecido el ascenso. Fue justo".

Habló también sobre la llave de la motivación: "Eso es lo mejor que sé hacer. Armar buen grupo, darle posibilidades a todos. No hubo un jugador que no jugó. Saben que le voy a dar la pechear al que mejor esté, pero esto es un equipo y es de todos. El ejemplo del Pato Sánchez que, con 42 años, se enojó porque lo saqué y así como él están todos juntos".

La fecha se inició el miércoles con las victorias de Miramar Misiones y La Luz, que con esos resultados condenaron a Cerrito a descender al fútbol amateur.

El 6 de noviembre, Plaza Colonia se coronó campeón y fue el primero en ascender nuevamente al círculo superior del fútbol uruguayo.