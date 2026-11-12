El duro relato de la esposa de Alejandro Silva, exjugador de Peñarol, sobre cómo los afectó la crisis de Ueno Bank en Paraguay: "Nos arrebataron el esfuerzo de años"

La esposa del exjugador de Peñarol y la selección uruguaya Alejandro Silva, Ana Manzini, relató el duro momento que vive su familia tras haber perdido parte de sus ahorros en la crisis de Ueno Bank , banco de Paraguay cuya intervención dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desató una crisis política en ese país.

Manzini, influencer con más de 80.000 seguidores en su cuenta de Instagram, afirmó en una publicación realizada en esa red social que le está "costando" aparecer allí por su situación familiar, y contó que se vieron "absolutamente afectados" por "estos ladrones, sinvergüenzas, malnacidos".

La uruguaya lamentó que "a pesar de ponerle toda la buena onda" y de "intentar ver lo bueno sobre todo lo malo" les está "costando mucho" y en lo personal se siente "mal".

"A pesar de no hacerme falta nada importante como a tantos otros sí , pero después entiendo que claro que estoy afectada y que claro que me voy a sentir mal, si nos arrebataron el esfuerzo de años por préstamos personales, bienes de lujo, 'emprendimientos' de familiares entre tantas otras cosas más de la noche a la mañana" , lamentó Manzini.

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Luego, enfatizó que "el esfuerzo de años" de su marido y su familia, de "estar lejos, de trabajar siempre sin hacerle mal a nadie, sin robarle a nadie, pensando en un presente y futuro mejor" les fue "ferozmente robado en la cara y sin previo aviso".

"Claro que no estamos bien, claro que estamos enojados y tapados de odio, y claro que aún así intentamos ayudar y tirar esta familia para adelante porque no queda otra, pero no les voy a mentir, cuesta mucho", continuó la esposa de Silva, que afirmó que como influencer intenta "ayudar, compartir sus necesidades, emprendimientos, y sumar en donde pueda", pero a veces se siente "muy impotente" porque siente que "nada alcanza".

"A la vez, los emprendimientos y marcas que confían en mí necesitan también seguir adelante, y por ende, eso también implica que yo tenga que volver a generar acá el contenido de siempre, contenido por el cual ustedes también están acá y son parte de esta hermosa comunidad, pero pucha que cuesta y por supuesto todo está muy sensible y delicado y cada cosa que una hace o dice hay que pensarla un millón de veces para no herir a nadie o ser malinterpretada", agregó.

"Fuerza Paraguay, nada de lo que estos delincuentes hicieron manchara el cariño enorme que le tengo a este país y a su gente, estos pocos no nos representan. Sigamos peleando, sigamos alzando la voz, sigamos haciendo ruido para que el pueblo recupere lo que le corresponde. Ojalá la justicia llegue y haga lo suyo. Confío en que hay mucha gente batallando para ello", concluyó Manzini.

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Silva, de 37 años, realizó gran parte de su carrera entre Argentina y Paraguay, tras comenzar su carrera en Fénix y tener un paso por Peñarol en 2014. Desde 2019 el lateral se radicó en suelo guaraní, con pasos por Olimpia, Libertad y Recoleta FC.

Este año lo comenzó en Olimpia, al que defendió en cuatro etapas, y obtuvo su quinta liga paraguaya con ese club. Luego pasó al Recoleta, con el que disputó la Copa Sudamericana y ahora pelea en la zona baja del Torneo Clausura. Entre ambos clubes lleva 23 partidos jugados este año, con tres goles y dos asistencias.