Diego Aguirre hará cambios en Peñarol ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, y relegó del equipo titular a Germán Pezzella

Peñarol entrenó en la mañana de este miércoles pensando en el duelo clave del próximo domingo a la hora 20 en el Parque Franzini ante Defensor Sporting por la fecha 14 del Torneo Clausura, y en la que está obligado a ganar para no depender de nadie a falta de una etapa, para seguir líder de la Tabla Anual.

El equipo carbonero estuvo durante cinco días en Solanas en lo que fue una especie de retiro y de introspección, pero en donde el técnico Diego Aguirre aprovechó para realizar variantes tácticas y buscar mejorar la parte futbolística que tan mal le ha respondido en los últimos compromisos.

Como informó Referí, Peñarol tendrá tres bajas importantes para enfrentar a los violetas.

Los que no podrán estar son el arquero titular Washington Aguerre, Eric Remedi, ambos por haber recibido la quinta amarilla, ni Luis Angulo, expulsado tras su gol a Wanderers en la hora para el empate 1-1 en la fecha pasada en el Parque Saroldi.

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Se vienen cambios obligados

Peñarol siguió entrenando este miércoles pensando en Defensor Sporting y Diego Aguirre sigue con algunas pruebas que había realizado ya en Solanas.

Diego Aguirre apostó a una fórmula que mucho no lo ha convencido, como el doble '9' con Matías Arezo y Abel Hernández y todo indica que ambos serán titulares, como se informó el pasado lunes.

A su vez, el Indio Nicolás Fernández y Eduardo Darias se perfilan para ser el doble '5 titular frente a los violetas.

Con relación a los 11 que enfrentaron a Wanderers, Diego Aguirre entrenó en la defensa con el regreso de Lucas Ferreira, y relegó hasta el momento al argentino Germán Pezzella.

El equipo titular de Peñarol que se perfila ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura y que ha venido entrenando es con Sebastián Britos; Ignacio Alegre, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández; Eduardo Darias, Leonel Jaime; Abel Hernández y Matias Arezo.