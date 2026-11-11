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Diego Aguirre hará cambios en Peñarol ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura, y relegó del equipo titular a Germán Pezzella

El entrenador de los carboneros mantuvo hasta el momento al campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022, fuera de los 11

11 de noviembre de 2026 12:30 hs
Nahuel Herrera en Peñarol

Nahuel Herrera en Peñarol

Peñarol entrenó en la mañana de este miércoles pensando en el duelo clave del próximo domingo a la hora 20 en el Parque Franzini ante Defensor Sporting por la fecha 14 del Torneo Clausura, y en la que está obligado a ganar para no depender de nadie a falta de una etapa, para seguir líder de la Tabla Anual.

El equipo carbonero estuvo durante cinco días en Solanas en lo que fue una especie de retiro y de introspección, pero en donde el técnico Diego Aguirre aprovechó para realizar variantes tácticas y buscar mejorar la parte futbolística que tan mal le ha respondido en los últimos compromisos.

Los que no podrán estar son el arquero titular Washington Aguerre, Eric Remedi, ambos por haber recibido la quinta amarilla, ni Luis Angulo, expulsado tras su gol a Wanderers en la hora para el empate 1-1 en la fecha pasada en el Parque Saroldi.

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Se vienen cambios obligados

Peñarol siguió entrenando este miércoles pensando en Defensor Sporting y Diego Aguirre sigue con algunas pruebas que había realizado ya en Solanas.

Diego Aguirre apostó a una fórmula que mucho no lo ha convencido, como el doble '9' con Matías Arezo y Abel Hernández y todo indica que ambos serán titulares, como se informó el pasado lunes.

A su vez, el Indio Nicolás Fernández y Eduardo Darias se perfilan para ser el doble '5 titular frente a los violetas.

Con relación a los 11 que enfrentaron a Wanderers, Diego Aguirre entrenó en la defensa con el regreso de Lucas Ferreira, y relegó hasta el momento al argentino Germán Pezzella.

El equipo titular de Peñarol que se perfila ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura y que ha venido entrenando es con Sebastián Britos; Ignacio Alegre, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández; Eduardo Darias, Leonel Jaime; Abel Hernández y Matias Arezo.

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