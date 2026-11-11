El milagro del papa: cuando Uruguay volvió a reconocerse como nación

Hay acontecimientos que trascienden el motivo que los origina. La visita del papa León XIV a Uruguay es uno de ellos. Durante tres días, el país pareció suspender sus diferencias habituales para reconocerse en una imagen compartida. No importaba demasiado quién era creyente, quién había asistido a una ceremonia religiosa o quién miraba desde la distancia. Algo de esa visita logró atravesar las fronteras de la religión, las identidades partidarias y las posiciones ideológicas. Por eso quizás allí estuvo el verdadero milagro. Max Weber definía al Estado moderno como aquella asociación que, dentro de un territorio determinado, reclama con éxito para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia física. Dentro de los elementos que lo componen está la población, el territorio y la nación.

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La nación es una construcción colectiva que necesita ser reconocida y reivindicada permanentemente. Y durante muchos años no habíamos visto esos elementos tan presentes en una misma escena como en la visita del papa. Uruguay es un país laico, con una sociedad plural y con una larga tradición de convivencia entre distintas creencias y convicciones. El acontecimiento consiguió algo que la política cotidiana pocas veces logra: producir un sentimiento de pertenencia sin exigir una adhesión ideológica. En ese sentido, la visita del papa dejó una oportunidad política que excede la agenda religiosa. Le permitió al Gobierno acercarse a una conversación más amplia: la de la identidad nacional, el sentido de comunidad y los valores que los uruguayos reconocen como compartidos.

La escena del papa León XIV caminando por Montevideo al ritmo de “Botija de mi país”, de Rubén Rada, probablemente sea una de las imágenes más representativas de ese fenómeno. No fue solamente una elección musical. También identifica una campaña de bien público impulsada por Presidencia e INAU. Las imágenes tienen esa capacidad: pueden dejar de ser el registro de un momento para convertirse en un recurso de comunicación. Cada vez que se reproduzca aquella campaña, estaremos recordando una experiencia colectiva en la que Uruguay fue protagonista.

Y el Gobierno también encontró allí una oportunidad. En los días posteriores a la visita comenzaron a aparecer otras imágenes que, aunque responden a asuntos completamente diferentes, dialogan con ese clima. El presidente convocando a los intendentes de Canelones, San José y Florida para coordinar una inversión de millones de dólares; el anuncio de una iniciativa que proyecta empleo y desarrollo para el interior; la decisión de revertir la reducción de la sanción en un caso de enorme sensibilidad pública. Estos acontecimientos no son consecuencia de la visita papal, no existe una relación causal, más sin embargo las primeras acciones de comunicación del gobierno tienen un impacto positivo. La emoción puede abrir una puerta, pero es la política la que debe demostrar que sabe atravesar.