Salir de la pobreza no siempre significa dejarla atrás

Encuesta Continua de Hogares (ECH) revelan algo que merece atención: entre quienes no son pobres, aumentó la proporción de hogares que declararon cuentas impagas ¿Cómo pueden coexistir ambos resultados? Porque superar la línea de pobreza y alcanzar seguridad económica son cosas diferentes.

Una línea de pobreza establece una frontera estadística indispensable. Permite clasificar hogares, comparar períodos y evaluar políticas. Pero introduce una discontinuidad en una realidad continua: dos familias con ingresos casi idénticos pueden quedar a uno y otro lado de esa frontera. La clasificación cambia. Sus condiciones de vida, no necesariamente.

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El análisis de los microdatos de los primeros semestres de 2025 y 2026 muestra que la proporción de hogares bajo la línea de pobreza pasó del 13,93% al 11,61%. Sin embargo, entre los hogares no pobres, la proporción que declaró cuentas impagas aumentó del 8,76% al 10,45%.

La situación es particularmente reveladora entre quienes se encuentran próximos al umbral. En los hogares cuyos ingresos superan la línea de pobreza entre un 20% y un 50%, las cuentas impagas pasaron del 18,27% al 23,63%. En 2026, prácticamente uno de cada cuatro hogares de esa franja declaró esa dificultad. Y entre quienes apenas superan la línea, con ingresos situados entre el 100% y el 120% del umbral, el indicador alcanzó el 27,46%. No significa que todos esos hogares sean pobres. Las cuentas impagas pueden responder a endeudamiento, gastos extraordinarios o dificultades transitorias. Pero no ser pobre por ingresos no garantiza seguridad económica.

Son estimaciones descriptivas ponderadas de dos muestras semestrales diferentes. No seguimos a los mismos hogares ni podemos atribuir causalidad a los cambios observados.

¿Qué explica la reducción?

Aquí aparece una pregunta decisiva: ¿cuánto de la disminución de la pobreza monetaria puede explicarse por las transferencias del Estado y, particularmente, por el Bono Crianza?

Una transferencia puede elevar los ingresos de una familia hasta superar la línea de pobreza. Si ocurre, la mejora es real: el dinero recibido permite afrontar necesidades antes insatisfechas. Pero ¿qué cambió además del ingreso registrado?

¿Mejoraron las oportunidades laborales, la estabilidad económica, la vivienda o las posibilidades de desarrollo de los niños? No podemos responder únicamente con la tasa de pobreza. Tampoco podemos afirmar cuánto explica el Bono Crianza. Necesitamos conocer cómo fueron registrados sus pagos en la ECH, si quedaron comprendidos en variables que agrupan otras transferencias y cómo se reflejaron sus modificaciones entre ambos períodos.

El 14 de octubre solicité formalmente esa información al INE y aún no he recibido su respuesta. Hasta entonces, atribuir al Bono Crianza una proporción determinada de la reducción observada sería confundir una hipótesis plausible con un resultado demostrado.

Del alivio a la transformación

La discusión no consiste en enfrentar transferencias y autonomía. Sería un falso dilema. En primera infancia, una transferencia puede ser indispensable para garantizar alimentación, cuidados y oportunidades de desarrollo. La autonomía que importa no es retirar tempranamente esa protección, sino contribuir a que esos niños construyan una vida con mayores oportunidades. Pero una política social no debería evaluarse solamente por cuántas personas consigue situar por encima de un umbral monetario. También importa cuánto modifica las condiciones que las exponen a volver a caer por debajo de él.

Cruzar la línea de pobreza por un aumento de ingresos es un resultado. Cambiar las condiciones que hacen probable volver a cruzarla en sentido contrario es una transformación.

Los datos no autorizan a afirmar que las transferencias estén generando dependencia. Tampoco demuestran que estén produciendo autonomía duradera. Esa es precisamente la evaluación que falta. Una sociedad necesita conocer cuántas personas dejan de ser pobres según sus ingresos. Pero necesita saber también cuántas adquieren condiciones para no volver a serlo. Porque reducir la pobreza es un logro. Reducir la vulnerabilidad que puede reproducirla es el verdadero desafío.