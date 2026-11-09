Un Tesla buscó a su dueño en un shopping de Montevideo de forma autónoma: lo que funcionó y lo que no

Un Tesla con los vidrios bajos se encendió solo en el estacionamiento del shopping Portones. Avanzó por una calle lateral, cerca de un restaurante de comida rápida, frenó en la esquina y dobló. En el ínterin, personas que se iban y llegaban del centro comercial miraban sorprendidas al vehículo.

Probablemente haya sido una de las primeras veces que un vehículo haya circulado de manera autónoma por Uruguay.

Es la función Summon, parte de la suscripción a Full Self-Driving , de US$ 129 por mes, de los Tesla que llegaron al país. La conducción autónoma en calles y rutas, en cambio, sigue sin estar disponible.

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La suscripción da acceso a tres funciones del vehículo que permiten manejarlo de manera autónoma. Una es Summon : permite marcar el punto específico donde está la persona, a hasta unos 70 metros de distancia del auto. Se configura previamente, se aprieta el botón y el auto la va a buscar al lugar marcado.

Otra es el autoparking: el auto va detectando las plazas de estacionamiento de manera automática, las colorea en la pantalla a medida que las va observando y las selecciona. La tercera permite que el vehículo se mueva hacia adelante o hacia atrás.

Lo que el vehículo no tiene, y por ahora no está disponible, es el "revés summon": que la persona se baje del coche y sea el auto quien, de manera autónoma, busque estacionamiento y se estacione solo, como si fuera un valet parking en un hotel.

Con Full Self-Driving también se puede configurar el modo Mad Max: el auto acelera más rápido y va 5 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad permitido.

La conducción autónoma en la vía pública no está disponible por ahora. Para ello se requiere regulación y recién ahora las discusiones están empezando a aparecer, tanto del Congreso de Intendentes como del Parlamento.

¿Qué pasa con el internet del auto? Para que el vehículo tenga internet "nativo" hay que pagar. La conectividad "premium" cuesta US$ 17,99 por mes, impuestos incluidos. Se le paga a Tesla y no a un operador local: Tesla tiene un acuerdo con AT&T, que a su vez tiene un acuerdo con un carrier en cada país. En el auto de la prueba, el primer mes fue gratis y el cobro empieza el 19 de noviembre.

La conexión es LTE a través de un carrier, no Starlink, algo que suele confundirse. En una prueba de velocidad hecha desde el auto, el proveedor figuró como Cisco-iot y el servidor, como AT&T en Dallas, Texas.

Según una prueba hecha por El Observador el jueves pasado, el Tesla midió 27,08 Mbps de bajada y 17,85 de subida, con un ping de 280 ms. Una conexión de datos móviles de Antel en Montevideo midió 119,20 Mbps de bajada y 3,37 de subida, con un ping de 451 ms. Antel tuvo unas 4,4 veces más bajada; el Tesla, más subida y mejor ping.

Fabricio González, ingeniero y responsable desde hace varios años del podcast sobre autos eléctricos VoltFM, fue con quien El Observador hizo esta prueba. Dijo que es razonable que Tesla tenga mayor velocidad de subida: el auto necesita enviar mucha información para mejorar su sistema de inteligencia artificial, perfeccionarse, conocer mejor el entorno y dar mejores servicios.

La prueba en Portones Shopping y los puntos en contra

La prueba se hizo en un Tesla, junto a González, con dos movimientos en el shopping. En el primero, el auto cumplió su objetivo casi sin problemas, respetando la señalización del tránsito y a quienes circulaban por el lugar.

En el segundo, una persona acompañó la travesía dentro del vehículo, en el auto del acompañante. En ese caso, el auto no logró ir de un punto a otro. El sistema no quiso pasar por una de las calles más al sur del estacionamiento porque, tal vez, podría interpretar que es una calle de la ciudad. "El Summon es tan conservador que se tranca, y no es perfecto", dijo González. El coche se quedó quieto y hubo que salir corriendo a buscarlo. Además, dijo González, en alguna prueba en estacionamientos subterráneos o techados, el vehículo también se confundió.

Otro punto en contra, según explicó González en sus pruebas, son los tiempos estimados de los mapas. Según lo medido, Waze es mucho más exacto: en trayectos cortos, de 15 minutos, el Tesla se equivoca en 4 minutos, y en los largos, en 10. "Es un problema de calibración", dijo González.

Cuando fueron entregados los primeros Tesla, además, hubo críticas porque los mapas del auto no mostraban con detalle las rutas nacionales. Esto fue algo que también constató González.

En el camino Eduardo Pérez, una ruta de doble vía, chica y angosta en Canelones, hay tramos donde el mapa marca 110 kilómetros por hora como máxima, cuando la velocidad correcta es de 45 o 60. Cuando ve los carteles lo corrige, pero cuando no tiene información, pone 110.

De todas formas, González considera que eso se corregirá en un muy corto período de tiempo cuando los Tesla aprendan y conozcan en detalle todos los lugares de la ciudad.

Cómo funciona la IA de Grok

Una de las funciones destacadas de la IA de los Tesla es la posibilidad de conversar con Grok de manera natural. El asistente se activa manteniendo presionado un botón físico en el volante para operar el sistema sin apartar la vista del camino.

El usuario puede configurar perfiles de voz y personalidad: cuenta con opciones masculinas y femeninas con distintos acentos y estilos de interacción. La gama abarca desde asistente estándar, tutor o terapeuta, hasta cuentacuentos interactivo para niños, trivias y modos para adultos (+18) con tonos extravagantes, contestatarios o picantes.

En la navegación, el sistema procesa órdenes en lenguaje natural sin requerir direcciones exactas. Admite que el conductor hable encima para interrumpir o corregir instrucciones sobre la marcha mientras recalcula los trayectos.

En las pruebas en ruta, el conductor puede fijar un destino general y el asistente ofrece opciones cercanas para confirmar. Sobre la marcha, permite sumar paradas intermedias, como una cafetería bien calificada que quede estrictamente de paso, incorporándolas al recorrido sin desviar el trazado y sin pedir confirmaciones adicionales.