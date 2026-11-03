Binance sufre hackeo millonario y Corea del Norte niega su implicación

La plataforma de gestión de criptomonedas Binance se encuentra en el ojo de la tormenta tras sufrir una brecha de seguridad masiva. La filtración, que afectó sus billeteras calientes (hot wallets), ha generado pérdidas estimadas en aproximadamente 6.300 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los ciberataques más grandes de la historia en el sector de los activos digitales.

El incidente, ocurrido este martes, ha puesto en alerta a los millones de usuarios de la plataforma a nivel global. Si bien la empresa ya ha iniciado el proceso para cubrir las pérdidas y proteger a sus clientes, la magnitud del robo ha desatado una crisis de confianza en el mercado de las criptomonedas.

En medio de la conmoción, el gobierno de Corea del Norte ha negado categóricamente cualquier vinculación con el ciberataque. Kim Yo Jong, alta funcionaria de la República Popular Democrática de Corea y hermana del líder Kim Jong Un, calificó las acusaciones provenientes de Estados Unidos como "retórica absurda" y un "intento siniestro" para dañar la imagen de Pyongyang.

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Analistas de blockchain y el FBI estadounidense han señalado al grupo de hackers estatal TraderTraitor, también conocido como Lazarus Group, como el presunto orquestador del ataque. Este grupo ya ha sido vinculado a otros importantes hackeos en el pasado, como el robo de 1.500 millones de dólares a la exchange Bybit en 2025. La acusación sugiere que el país asiático recurre al cibercrimen para financiar su economía, duramente afectada por sanciones internacionales.

A pesar de la gravedad del hackeo, Binance ha enfocado sus comunicaciones en los aspectos técnicos de la brecha y su respuesta operativa. La plataforma informó que se han retirado neto US$ 4.720 millones desde la reanudación de las transacciones, una cifra que representa una porción "relativamente limitada" de sus activos totales, estimados en unos 157.000 millones de dólares. "Los niveles de retiro se están estabilizando a lo que consideraríamos una actividad normal y esperada en cadena", señaló un vocero de la compañía, intentando mitigar el impacto en la confianza de los usuarios.

La empresa confirmó que las comprobaciones iniciales apuntaron a la vulneración de la computadora de un ingeniero, lo que permitió al atacante realizar retiros no autorizados. Binance ha reiterado su compromiso de cubrir la totalidad de las pérdidas, habiendo afrontado hasta el momento alrededor del 95% de los activos robados.