Argentina tiene la lista de convocados para jugar el clásico ante Uruguay de Diego Forlán, con el regreso de Montiel y dos sorpresas de Lionel Scaloni

La selección argentina dio a conocer su nómina oficial para la ventana internacional de noviembre, donde el plato fuerte será el clásico frente a la selección uruguaya que dirige interinamente Diego Forlán por la fecha FIFA de noviembre, y en la nómina de Lionel Scaloni hay dos sorpresas, además del regreso de Gonzalo Montiel.
El clásico del Río de la Plata se disputará el próximo viernes 13 de noviembre en el mítico estadio La Bombonera, marcando una dura prueba para la celeste en este nuevo ciclo.
Para el conjunto de Forlán, este examen ante el vicecampeón del mundo representará el mayor reto de su proceso.
Tras la salida de Marcelo Bielsa, el nuevo entrenador asumió la conducción con alguna renovación de nombres y llega respaldado por buenos resultados (triunfos 4-1 sobre Corea del Sur y 6-1 ante India, tras caer 3-1 con Japón en la fecha FIFA de setiembre-octubre). Sin embargo, medirse en Buenos Aires ante el combinado de Lionel Scaloni exigirá la máxima concentración.
Una lista con algunas sorpresas
La nómina de la selección argentina presenta novedades de peso de cara a este clásico contra Uruguay y al posterior partido frente a Costa Rica en Córdoba.
La principal noticia es el regreso de Gonzalo Montiel (River Plate), quien vuelve al seleccionado tras no haber participado de los amistosos previos.
A su vez, Lionel Scaloni sumó dos grandes sorpresas en defensa: los jóvenes centrales Aarón Anselmino (Chelsea) y Mariano Troilo (Parma).
En contrapartida, la albiceleste no contará con Lautaro Martínez por una distensión muscular, -como informó Referí el pasado 15 de octubre- mientras que Emiliano "Dibu" Martínez fue incluido pese a arrastrar una fractura de maxilar.
Tras la reciente despedida definitiva de Lionel Messi con la camiseta nacional ante Benín, Argentina transita el inicio de una nueva etapa competitiva con figuras consagradas como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández encabezando la lista que desafiará a la renovada celeste de Diego Forlán.
Convocados de Argentina (vs. Uruguay y Costa Rica)
Arqueros
- Emiliano Martínez Chelsea FC
- Gerónimo Rulli Manchester City
- Juan Musso Atlético de Madrid
- Santiago Beltrán River Plate
Defensores
- Gonzalo Montiel River Plate
- Román Vega FC Zenit
- Aarón Anselmino Chelsea FC
- Leonardo Balerdi AS Roma
- Mariano Troilo Parma
- Facundo Medina Bayer Leverkusen
- Lisandro Martínez Manchester United
- Agustín Giay Palmeiras
- Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon
Mediocampistas
- Máximo Perrone Como 1907
- Exequiel Palacios Ipswich Town
- Valentín Barco Chelsea FC
- Alexis Mac Allister Liverpool FC
- Enzo Fernández Manchester City
- Matías Soulé AS Roma
- Giuliano Simeone Atlético de Madrid
Delanteros
- Gianluca Prestianni Benfica
- Juan Manuel López Palmeiras
- Franco Mastantuono Fiorentina
- Santiago Castro AS Roma
- Ezequiel Fernández Bayer Leverkusen
- Julián Álvarez Atlético de Madrid
- Nicolás Paz Como 1907
- Thiago Almada River Plate