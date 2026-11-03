Argentina tiene la lista de convocados para jugar el clásico ante Uruguay de Diego Forlán, con el regreso de Montiel y dos sorpresas de Lionel Scaloni

La selección argentina dio a conocer su nómina oficial para la ventana internacional de noviembre, donde el plato fuerte será el clásico frente a la selección uruguaya que dirige interinamente Diego Forlán por la fecha FIFA de noviembre, y en la nómina de Lionel Scaloni hay dos sorpresas, además del regreso de Gonzalo Montiel.

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El clásico del Río de la Plata se disputará el próximo viernes 13 de noviembre en el mítico estadio La Bombonera, marcando una dura prueba para la celeste en este nuevo ciclo.

Para el conjunto de Forlán, este examen ante el vicecampeón del mundo representará el mayor reto de su proceso.

Tras la salida de Marcelo Bielsa, el nuevo entrenador asumió la conducción con alguna renovación de nombres y llega respaldado por buenos resultados (triunfos 4-1 sobre Corea del Sur y 6-1 ante India, tras caer 3-1 con Japón en la fecha FIFA de setiembre-octubre). Sin embargo, medirse en Buenos Aires ante el combinado de Lionel Scaloni exigirá la máxima concentración.

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Una lista con algunas sorpresas

La nómina de la selección argentina presenta novedades de peso de cara a este clásico contra Uruguay y al posterior partido frente a Costa Rica en Córdoba.

La principal noticia es el regreso de Gonzalo Montiel (River Plate), quien vuelve al seleccionado tras no haber participado de los amistosos previos.

A su vez, Lionel Scaloni sumó dos grandes sorpresas en defensa: los jóvenes centrales Aarón Anselmino (Chelsea) y Mariano Troilo (Parma).

En contrapartida, la albiceleste no contará con Lautaro Martínez por una distensión muscular, -como informó Referí el pasado 15 de octubre- mientras que Emiliano "Dibu" Martínez fue incluido pese a arrastrar una fractura de maxilar.

Tras la reciente despedida definitiva de Lionel Messi con la camiseta nacional ante Benín, Argentina transita el inicio de una nueva etapa competitiva con figuras consagradas como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández encabezando la lista que desafiará a la renovada celeste de Diego Forlán.