La Policía de España investiga la muerte de Jesús de Miguel tras el golpe de Jesús Owono; qué consecuencias penales puede tener una acción deportiva en la órbita judicial

La Policía Nacional española ha abierto una investigación sobre la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel , que está ya bajo supervisión judicial, han confirmado a EFE fuentes de la Comisaría provincial.

La muerte del jugador, de 30 años, se produjo en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del arquero de Andorra Jesús Owono en la pugna por un balón dividido, en los últimos minutos del partido de la Segunda División del fútbol español disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso.

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

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En declaraciones a EFE, Sánchez-Jáuregui ha señalado que una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto, obviamente, si ha habido una agresión de un jugador a otro en un momento de parada del juego.

En esa misma línea se ha manifestado María Barbancho, CEO de Barbancho Legal y experta en derecho penal, en declaraciones al diario deportivo Marca de España, en las que ha destacado que la cuestión es hasta dónde llega el riesgo que se asume al practicar un deporte de contacto. "El fútbol es un deporte de contacto, y quien lo practica sabe que en un campo se reciben golpes que fuera de él serían impensables", explicó.

Jesús de Miguel en Tenerife Foto: CDTFemenino

En el Derecho Penal, agregó, se parte de esa misma idea y no interviene en las lesiones que forman parte del juego, aunque sean graves, porque entiende que ese riesgo lo asumen todos los que salen a jugar.

"Al saltar al campo se acepta el riesgo que el propio juego hace inevitable, y cuando una acción lo sobrepasa, la pregunta deja de ser solo deportiva", dijo la experta en derecho penal, quien señaló que la dificultad está en saber dónde está ese límite. "Eso no quiere decir que detrás de cada entrada que termina en tragedia haya un delito, y menos aún que pueda afirmarse a partir de unas imágenes", aclaró.

Por su parte, Blanca Alguacil, abogada penalista del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, dijo a Marca que "primero hay que investigar los hechos y determinar si concurren los elementos del tipo penal". "En Derecho penal no podemos partir de la gravedad del resultado para deducir automáticamente la existencia de un delito", recordó. "Será el juez instructor quien, a la vista de las pruebas y de las circunstancias del caso, deba valorar si existen indicios suficientes de responsabilidad penal".

La importancia del acta arbitral

El fiscal Sánchez-Jáuregui ha precisado que, en todo caso, hay que atenerse primero a lo que recoja el acta arbitral y, posteriormente, a lo que dictamine el Comité de Disciplina Deportiva.

En concreto, ha añadido, habrá que esperar a conocer si éste considera que en la jugada desencadenante del fatal desenlace ha habido juego peligroso o muy peligroso, y si entiende que el golpe efectuado por el golero de Andorra, Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.

Si la familia del jugador fallecido no estuviese de acuerdo con las conclusiones, puede proceder a presentar una denuncia por supuesta agresión con resultado de muerte que daría pie a una investigación, pero el fiscal jefe subraya que difícilmente pasaría de la calificación de homicidio por imprudencia menos grave.

Explica que se trataría de un homicidio no doloso, similar a lo que ocurriría si como consecuencia de un empujón alguien cae y se rompe la nuca, en un acto en el que no ha habido intención de matar expresamente; esto es, un homicidio por imprudencia.

Con base en EFE