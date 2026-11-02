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Posiciones de la Tabla Anual luego del empate de Deportivo Maldonado: Peñarol se mantiene puntero a falta de dos fechas

Mirá cómo quedaron las tablas de posiciones del Clausura y la Anual tras el empate 0-0 entre Albion y Deportivo Maldonado

2 de noviembre de 2026 22:01 hs
Maximiliano Noble

Maximiliano Noble

Foto: @maldosad

Se cerró este lunes la fecha 13 del Torneo Clausura con el empate entre Albion vs Deportivo Maldonado, resultado con el cual Peñarol se mantuvo como único líder de la Tabla Anual.

Los aurinegros suman 65 puntos y ahora tiene dos escoltas: Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado, ambos con 63.

A falta de dos fechas, Nacional espera tropezones varios, con 61 unidades.

Con este empate, Deportivo Maldonado se despidió de sus chances matemáticas de ganar el Torneo Clausura donde Liverpool es líder con 30 puntos y City Torque escolta con 28.

Danubio 1-2 Nacional: doblete de Maxi Gómez que mantiene al tricolor en la pelea del Torneo Clausura y manda al franjeado al descenso

Liverpool 2-0 Juventud: con doblete de Federico Martínez, el negriazul se mantuvo como único líder del Torneo Clausura

Nacional también está a cuatro puntos de distancia en esta tabla.

Racing ya está en la definición de la Liga AUF Uruguaya como campeón del Torneo Apertura.

Racing espera por el campeón del Clausura para jugar una semifinal. El ganador jugará contra el campeón de la Tabla Anual una final a régimen de ida y vuelta con sorteo previo de localías.

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