A qué hora juegan hoy Albion vs Deportivo Maldonado, partido crucial por la Tabla Anual, y dónde verlo

Gabriel di Noia en el partido entre Deportivo Maldonado y Peñarol

El partido Albion vs Deportivo Maldonado, que cierra la 13ª fecha del Torneo Clausura, se juega este lunes 2 de noviembre en el Estadio Franzini en un partido que puede ser clave en la Tabla Anual.

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Si los fernandinos, con 62 puntos, ganan en el Parque Rodó alcanzarán a Peñarol (65) en la cima de la Tabla Anual, a falta de dos fechas por jugar, en una clasificación que tiene segundo a Montevideo City Torque (63) tras su triunfo de este domingo.

¿A qué hora juegan hoy Albion vs Deportivo Maldonado? Albion vs Deportivo Maldonado se juega a las 20:00 horas (hora de Uruguay) en el Estadio Luis Franzini.

¿Dónde ver Albion vs Deportivo Maldonado? El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.