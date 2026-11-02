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A qué hora juegan hoy Albion vs Deportivo Maldonado, partido crucial por la Tabla Anual, y dónde verlo

El encuentro se juega en el Parque Franzini; mirá dónde verlo y horario

2 de noviembre de 2026 8:05 hs
Gabriel di Noia en el partido entre Deportivo Maldonado y Peñarol

Gabriel di Noia en el partido entre Deportivo Maldonado y Peñarol

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Si los fernandinos, con 62 puntos, ganan en el Parque Rodó alcanzarán a Peñarol (65) en la cima de la Tabla Anual, a falta de dos fechas por jugar, en una clasificación que tiene segundo a Montevideo City Torque (63) tras su triunfo de este domingo.

¿A qué hora juegan hoy Albion vs Deportivo Maldonado?

Albion vs Deportivo Maldonado se juega a las 20:00 horas (hora de Uruguay) en el Estadio Luis Franzini.

¿Dónde ver Albion vs Deportivo Maldonado?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

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¿Quiénes son los jueces de Albion vs Deportivo Maldonado?

El juez será Andrés Matonte, con los asistentes Carlos Barreiro, Julián Pérez y Juan Cianni, y con Andrés Cunha y Diego Riveiro en el VAR.

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