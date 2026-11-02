A qué hora juegan hoy Albion vs Deportivo Maldonado, partido crucial por la Tabla Anual, y dónde verlo

El partido Albion vs Deportivo Maldonado, que cierra la 13ª fecha del Torneo Clausura, se juega este lunes 2 de noviembre en el Estadio Franzini en un partido que puede ser clave en la Tabla Anual.
Si los fernandinos, con 62 puntos, ganan en el Parque Rodó alcanzarán a Peñarol (65) en la cima de la Tabla Anual, a falta de dos fechas por jugar, en una clasificación que tiene segundo a Montevideo City Torque (63) tras su triunfo de este domingo.
¿A qué hora juegan hoy Albion vs Deportivo Maldonado?
Albion vs Deportivo Maldonado se juega a las 20:00 horas (hora de Uruguay) en el Estadio Luis Franzini.
¿Dónde ver Albion vs Deportivo Maldonado?
El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.
¿Quiénes son los jueces de Albion vs Deportivo Maldonado?
El juez será Andrés Matonte, con los asistentes Carlos Barreiro, Julián Pérez y Juan Cianni, y con Andrés Cunha y Diego Riveiro en el VAR.