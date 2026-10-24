Así quedó la tabla del Descenso tras la victoria de Albion contra Central Español: el palermitano se mantiene en la zona roja y el pionero se aleja

Albion venció 3-1 a Central Español este sábado por la mañana en el Parque Palermo, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura que fue clave para la tabla del Descenso .

El pionero alcanzó su cuarta victoria consecutiva , luego de comenzar el Clausura con ocho derrotas al hilo, y se alejó de la zona roja del descenso . Le sacó ocho puntos a Central con nueve por disputar, y está noveno en los promedios.

Con su derrota, Central se mantuvo en puestos de descenso con 38 puntos en 34 partidos, y sabe que quedará allí hasta el final de la fecha, pase lo que pase en el partido entre Wanderers y Progreso de este domingo a las 10:00 en el Parque Viera.

El gaucho sigue último en los promedios , y puede concretar su descenso a Segunda División si cae ante el bohemio. Está a 10 puntos de su próximo rival, por lo que tiene que ganar o ganar para mantener vivas sus ilusiones en las últimas tres fechas.

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El otro equipo en la zona roja es Danubio, que este sábado a las 20:30 tendrá un partido clave contra Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Si gana, quedará a tres unidades de Wanderers a la espera del encuentro del bohemio.

En puestos de salvación, pero aún implicados en la pelea, están Cerro y Cerro Largo, uno y dos puntos por encima de Wanderers respectivamente. Los dos jugarán el domingo: el villero jugará contra Montevideo City Torque a las 13:00 en el Estadio Franzini, mientras que el arachán recibirá a Boston River a las 16:00 en el Estadio Ubilla de Melo.

Así está la tabla del Descenso tras la victoria de Albion: