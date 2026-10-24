Los socios de Nacional aprobaron el Máster Plan del Gran Parque Central en una Asamblea General: participaron casi 1.000 personas

Los socios de Nacional aprobaron el proyecto del Máster Plan para renovar el Gran Parque Central en una Asamblea General realizada este sábado en el gimnasio del club, confirmaron fuentes del club a Referí.

Con la participación de cerca de 1.000 asociados , la Asamblea duró alrededor de dos horas . Al principio se leyó la moción a votar , que no implica el comienzo de las obras sino la aprobación del plan para remodelar el estadio.

Luego unos 20 socios pidieron la palabra y hablaron sobre el Máster Plan, algunos con críticas a la iniciativa y otros apoyando la moción, en un momento que algunos participantes calificaron como "tedioso".

Finalmente, pasadas las 13:00, se procedió a la votación, en la que los socios le dieron el visto bueno al plan para remodelar el Gran Parque Central con cerca del 77% de los votos.

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Los nuevos detalles en el anteproyecto del Máster Plan del Gran Parque Central: las 14 etapas de construcción, la tribuna 360 y las posibilidades de negocio para Nacional

"La jornada se desarrolló en un marco de respeto y participación democrática, reafirmando el compromiso institucional con la intervención de sus socios en las decisiones del Club", celebró Nacional en un tuit publicado tras el final de la Asamblea.





Con la participación de más de 1.000 socios, la Asamblea General Extraordinaria del Club Nacional de Football aprobó el proyecto del Gran Parque Central.



La jornada se desarrolló en un marco de respeto y… pic.twitter.com/ra7CYWennP — Nacional (@Nacional) October 24, 2026

Qué implica esta decisión de los socios de Nacional

El plan inicial fue aprobado por la directiva en octubre de 2025. Incluye un aumento de la capacidad del estadio a 45.000 espectadores, la construcción de un nuevo "mini estadio" para 5.000 personas y de un estacionamiento con cerca de 1.000 espacios.

El primer artículo de la moción aprobada por los socios aprueba al Máster Plan como "marco arquitectónico, estratégico, funcional y de desarrollo de largo plazo del estadio y de sus áreas asociadas". "La aprobación comprende su ejecución por etapas y la integración del Estadio con una arena multipropósito, Plaza del Hincha, estacionamientos y demás unidades de actividad deportiva, cultural, social, comercial, gastronómica, educativa y de servicios previstas en el proyecto", explica este punto.

El segundo ítem remarca que la aprobación del Máster Plan en esta asamblea le da a la directiva, la Comisión de Obras tricolor y a sus asesores la autorización de "continuar los estudios, proyectos ejecutivos, permisos, evaluaciones técnicas, procesos competitivos, negociaciones con inversores y financiadores y demás actos preparatorios necesarios para estructurar el proyecto".

"No habilita por sí sola el inicio de obras, la contratación de financiamiento, el otorgamiento de garantías, la afectación de activos o ingresos del Club ni la celebración de contratos definitivos que no cumplan las condiciones de la presente resolución", aclara.

Vista aérea del nuevo Gran Parque Central, de acuerdo al anteproyecto del Máster Plan Foto: Nacional

En las últimas semanas el oficialismo y la oposición tricolor alcanzaron un acuerdo para realizar algunos cambios a la moción original. Entre los ajustes más significativos destaca la obligación de realizar una nueva asamblea de asociados previa al comienzo de cualquier trabajo en el Gran Parque Central, con el objetivo de revalidar el plan con datos financieros y presupuestos actualizados.

Además, la iniciativa contempla la creación de un fideicomiso destinado de forma exclusiva al estadio de fútbol, diferenciándolo de otras áreas de desarrollo como la Plaza del Hincha, el espacio comercial, los estacionamientos y el arena.

Una nueva condición es la obtención de los permisos, autorizaciones y habilitaciones exigibles. A su vez, contar con un modelo económico-financiero actualizado y la validación de CPA Ferrere. También se requerirá un proceso licitatorio transparente mediante una comisión especial y el visto bueno jurídico de la institución.

El anteproyecto del nuevo Gran Parque Central consta de 14 etapas de construcción, de las cuales se prevé que solo dos (las 3 y 4) impidan que se continúe jugando en el estadio.