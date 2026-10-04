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Máster plan del Gran Parque Central: tras reunión de Ricardo Vairo con José Decurnex, Nacional logró una moción de consenso que votará este lunes en directiva

Ambos dirigentes llegaron a un acuerdo político importante para la institución tricolor

4 de octubre de 2026 10:57 hs
Master Plan Gran Parque Central vista aérea

Tras una etapa de negociaciones y diferencias en el seno directivo de Nacional, las distintas posturas encontraron un punto de convergencia respecto al futuro de su infraestructura deportiva y el Máster Plan del Gran Parque Central. Una reunión entre el presidente Ricardo Vairo y el dirigente José Decurnex permitió sellar un acuerdo político para unificar criterios y presentar una moción de consenso.

Este avance se formalizará este lunes en la sesión de la comisión directiva, donde la propuesta conjunta será sometida a votación antes de ser trasladada a la asamblea general extraordinaria de socios, fijada para el 24 de octubre, según informó El Espectador Deportes y pudo confirmar Referí.

Los cambios que se acordaron

Aunque la moción mantiene la esencia del proyecto original, incorpora modificaciones clave para asegurar el respaldo unánime de los dirigentes.

Entre los ajustes más significativos destaca la obligación de realizar una nueva asamblea de asociados previa al comienzo de cualquier trabajo en el Gran Parque Central, con el objetivo de revalidar el plan con datos financieros y presupuestos actualizados.

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Además, la iniciativa contempla la creación de un fideicomiso destinado de forma exclusiva al estadio de fútbol, diferenciándolo de otras áreas de desarrollo como la Plaza del Hincha, el espacio comercial, los estacionamientos y el arena.

El plan establece exigencias estrictas que deberán cumplirse antes de iniciar la construcción, considerando que la ejecución del proyecto trascenderá la gestión de la actual directiva.

Una nueva condición es la obtención de los permisos, autorizaciones y habilitaciones exigibles.

A su vez, contar con un modelo económico-financiero actualizado y la validación de CPA Ferrere.

También se requerirá un proceso licitatorio transparente mediante una comisión especial y el visto bueno jurídico de la institución.

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