Sin Eduardo Darias pero con Jonathan Rodríguez: Peñarol está listo para enfrentar a Racing, el campeón del Torneo Apertura

Peñarol afronta este domingo un cruce determinante por la novena fecha del Torneo Clausura. Desde la hora 19.30, el mirasol se mide ante Racing en el Estadio Centenario con la obligación de sumar de a tres para sostenerse en lo más alto de la Tabla Anual y mantenerse en la pelea directa por los primeros puestos del certamen y el técnico Diego Aguirre debe hacer cambios en la lista de convocados debido a las lesiones.

El desafío no será sencillo, ya que enfrente estará el campeón del Torneo Apertura, equipo que ya aseguró su presencia en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya 2026.

En cuanto a la conformación del plantel, Peñarol no podrá contar con Eduardo Darias quien, como informó Referí, vuelve a ausentarse tras perderse también el compromiso del pasado miércoles frente a Montevideo City Torque por una lesión.

Por otro lado, la novedad principal previo a la nómina de convocados pasará por el retorno de Jonathan Rodríguez.

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La lesión de clavícula de Abel Hernández le reabre las puertas al delantero, quien junto a Facundo Batista se perfila como una de las principales alternativas en el banco de suplentes para sustituir durante el partido o ayudar a Matías Arezo.

Con ausencias obligadas y un retorno esperado, Peñarol sale a la cancha a jugarse puntos vitales en el tramo decisivo de la temporada.